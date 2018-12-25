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В метро будут продавать старые указатели 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
С 25 декабря Московский метрополитен начнет продавать демонтированные устаревшие указатели. Знаки или лайтбоксы (знаки с подсветкой) можно будет приобрести в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская" или в информационном центре на станции метро "Тушинская". Понравившийся указатель можно будет забронировать на официальном сайте метрополитена. Стоимость демонтированных знаков варьируется от 1 500 до 10 000 рублей.
"При определении стоимости каждого указателя учитывалось состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций), а также принималась в расчет мировая практика. Так, стоимость световых конструкций составит от 6 250 до 10 000 рублей, а несветовых — от 1 500 до 3 500 рублей", — объяснили в пресс-службе московского метро.
Первая партия состоит из 30 знаков, среди которых указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий, выходами в город с обозначениями улиц, а также лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Нет прохода", "Переход прекращается в 1 час ночи", "Полиция" и другие.
Распродавать устаревшие указатели было решено после опроса в социальных сетях, в котором приняли участие более 1 600 человек. По результатам опроса 84% респондентов поддержали идею.
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