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Почему алмазы стали самыми дорогими камнями 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Каждому известно, что алмазы считаются самыми дорогими камнями. Безусловно, они очень красивы, прочны и редки, но есть и другие, не менее, а порой и более редко встречающиеся в природе драгоценные камни и не менее красивые. Так почему же именно алмазы на мировом рынке имеют самую высокую цену?
На самом деле, стоимость этих камней завышена искусственно. Как же так получилось?
До второй половины XIX века алмазы действительно было весьма трудно найти, а потому и цена на них была установлена довольно высокая. Однако в 1866 году в Южной Африке было открыто месторождение алмазов, которое было практически неисчерпаемым. Буквально за сотню лет старателям удалось добыть здесь более 3 тысяч тонн алмазов.
depositphotos
Прежде редкие драгоценные камни наводнили рынок, что привело к стремительному падению их в цене.
Возможно, сейчас мы покупали бы уникальные камни практически за бесценок, если бы в дело не вмешался предприниматель Сесиль Родс. Делец монополизировал рынок алмазов, основав компанию De Beers. К 1886 году она контролировала около 90% всей мировой добычи этих камней. Это позволило Родсу устанавливать свою цену на алмазы, которая, разумеется, была завышенной.
Однако в середине XX века люди начали обращать внимание на то, что другие драгоценные камни, например, рубины, сапфир и изумруд не уступают алмазам в красоте. Спрос на последние начал падать.
У компании было два выхода: снизить цены на алмазы (что повлекло бы за собой невероятные убытки) или искать какое-то смелое решение. Руководство компании пошло по второму пути, развернув масштабную рекламную кампанию со слоганом «Бриллианты навсегда». Подчеркивалась уникальность, невероятная красота и, что самое главное, статусность этих драгоценных камней.
Это сработало. По сей день бриллианты остаются самыми дорогими драгоценностями в мире.
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