Самое черное здание в мире, поглощающее 99% света

Внутри здания находится абсолютно белая комната с огромной инсталляцией, которая выплескивает 25 000 капель в минуту.

В Южной Корее в городе Пхенчхан построено необычное «самое черное здание в мире» для зимних Олимпийских игр. Заказчик здания Hyundai, а архитектором и дизайнером является Асиф Хан.

Особенность здания в его черном фасаде из материала Вантаблэк Vbx2, которое поглощает 99% света. Находясь рядом со зданием, создается впечатление провала вглубь черноты, из-за чего здание кажется нереальным, похожим на черную дыру.

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Стены фасада на самом деле вогнутые, а эффект усиливается звездным небом на фасаде из огней светодиодов.

Впервые такой материал представила британская фирма в 2014 году. Его изобрела National Physical Laboratory на авиасалоне Фарнборо и британская фирма Surrey NanoSystems.

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Внутри здания находится абсолютно белая комната с огромной инсталляцией, которая выплескивает 25 000 капель в минуту. Инсталляция оснащена датчиками, меняющими движение капель в зависимости от человека рядом.

Инсталляция будто создана для медитации.