Золото 585 пробы: что оно на самом деле содержит

Покупатель, приходящий в ювелирный магазин за новым колечком или парой серег, первым делом сталкивается с так называемой «пробой» драгметалла. Эти маленькие циферки оттиснуты на внутренней стороне украшения. Многие потребители знают, что золото 958-ой пробы гораздо лучше — и дороже — 585-ой. Однако что именно кроется за этими числами, известно не каждому.

585 проба — что это?

В России и других близлежащих странах принята особая система классификации драгоценных металлов. Классы золота выражаются трехзначными цифрами: 585, 750 и т. д. Самыми популярными на российском рынке являются 585 и 958 пробы. Эти три цифры указывают на количество Au в сплаве, который при продаже именуется «золотом». В сплаве 585-ой пробы до 59% Au. Все остальное — добавки, или лигатура.

Зачем «портить» золото другими металлами?

Золото — красивый блестящий металл, ничем практически не окисляющийся («благородный»). Основная проблема заключается в том, что он слишком мягкий. Изделие из чистого золота легко испортить, поцарапать, согнуть. Этот досадный недостаток ювелиры устраняют путем прибавления к золоту других металлов: железа, свинца, меди и пр. Таким образом они получают золотосодержащие сплавы с более высокими качественными характеристиками. В зависимости от входящих в сплав элементов конечный продукт может иметь тот или иной оттенок. Понижается его себестоимость, увеличивается прочность. В общем, лигатура — это плюс.

Что можно обнаружить в золоте 585 пробы

Согласно ГОСТу 6835-80, к золоту можно добавлять серебро, медь, свинец и некоторые другие металлы. При этом в сплаве 585-ой пробы должно быть не менее 58,5% Au. Максимально допустимая доля серебра — 30%, меди — 34%. Эти металлы добавляют для удешевления и придания сплаву определенного оттенка. Остальные добавки нужны для увеличения прочности. Их вносят в сплав в небольших количествах. Железа в золотосодержащем сплаве 585-ой пробы может быть не более 0,15%. Сурьмы, свинца и висмута — не более 0,005%. Иногда к золоту прибавляют платину или палладий. Таким образом получают более дорогостоящие драгметаллы. В эти сплавы также примешивают родий (либо иридий), свинец и неизменное железо. В целом, то, что мы привычно называем «золотом», на деле оказывается сложным ассорти целого набора элементов.

Как добавки влияют на цвет

Добавки — это не только прочность и дешевизна, но еще и возможность создавать сплавы разных цветов. Модное сейчас красное (розовое) золото производят путем добавления большого количества меди. Чем ее больше, тем более интенсивный красновато-розовый оттенок имеет драгметалл. Платиновые/палладиевые сплавы с Au имеют серебристо-белый цвет. Это то самое «белое золото», которое неискушенные потребители иногда путают с серебром. Несмотря на некоторую схожесть, белое золото куда презентабельнее последнего. Обычное же «желтое» золото получают добавлением серебра и небольшого процента меди. Таковы основные ювелирные «хитрости», позволяющие создавать красивые разновидности золотых сплавов.