Какие самые странные украшения надевали русские женщины

Дизайн народных украшений транслировался из поколения в поколение и имел чётко обозначенную символику. Одни изображения имели защитные функции, другие способствовали плодородию, третьи служили связующим элементом с силами природы. Широко известны семилопастные височные кольца вятичей, которые находят в раскопках начиная с VIII века. Их носили одновременно по несколько пар: вдевали в уши, втыкали в волосы, прикрепляли к головному убору, к ремешкам или лентам. Своей формой это украшение символизировало земное плодородие. Потому и считалось: чем больше колец носит женщина, тем богаче будет её род.

Более поздние русские украшения были заимствованы у самых различных этносов и культур.

Украшения из Византии

Творения византийских мастеров были одними из самых выдающихся во всём мировом искусстве. Несмотря на то, что экспорт на Русь имел чисто религиозный характер, его значение для развития художественных ремёсел было огромным. Это эмали и финифть, которые именно из Византии проникли на Русь и в Европу; чернь, резьба «в оброн» с изъятием фона, тончайшая гравировка, чеканка, скань и зернь.

Личным женским украшением византийского происхождения были нательные крестики. Об их особенностях пишет исследователь Ю. А. Фёдоров в своём труде «Образ креста». Форма византийского креста была простая, их нередко делали из камня с тонкой золотой или серебряной отделкой. На них помещалась надпись, состоящая из двух крестообразно записанных слов на греческом языке, означающих «свет и жизнь». Одним из видов креста был так называемый энколпион, который представлял собой миниатюрную коробочку с кусочком какой-нибудь святыни, например кусочком мощей. Такие кресты носили особо благочестивые верующие.

Первыми городами, ювелиры которых освоили новые приёмы, стали Владимир и Рязань. Их мастера широко славились вплоть до татаро-монгольского нашествия, когда лучшие мастера были угнаны в далёкие страны. После этого древние технологии были утрачены, а новые изделия делались просто по слепкам с уцелевших.

Иранские украшения

Народы иранской группы, с которыми соприкасались русские — скифы, сарматы и аланы. Отличительной чертой степных охотников скифов был «звериный стиль»: чрезвычайно живые и изящные изображения диких и домашних животных. Это охотничьи эпизоды, сцены терзания хищником жертвы, сакральные фигурки. Скифы обожествляли природу, олень был важным элементом мифологии: на своих рогах он нёс солнце. До нашего времени сохранились миниатюры, отлитые в металле, но можно с уверенностью предполагать использование тех же орнаментов и для украшения одежды.

На Руси полюбилось одно из самых странных изображений скифской символики — грифон, крылатый лев. Он использовался в вышивке и женских литых украшениях-оберегах, а ещё — в резьбе по деревянной посуде, украшении оружия и в храмовом строительстве.

Русский свадебный кокошник, популярный в ряде центральных областей вплоть до XIX века, имел ещё более интересное происхождение. Вся его передняя часть была покрыта рогами — недвусмысленной фаллической символикой. Подобные головные уборы были в обиходе иранского народа эфталитов, который обитал на юге Сибири. Этот этнос практиковал полиандрию: одна женщина выходила замуж за нескольких братьев, и количество рогов на её головном уборе символизировало количество мужей. В русском варианте рога призваны были увеличить желанность и привлекательность молодой в глазах супруга.

На Русь эта традиция попала, вероятнее всего, ещё до XII века через союзников — аланов.

Украшения финского происхождения

Финны славились среди окрестных народов своими колдовскими способностями. Потому их украшения, как считалось, имеют мощный магический заряд. Финны и русские жили в одном биоценозе, только русские — в долинах рек, а финны — в лесах. Финны особенно любили бронзу: она считалась металлом с большой магической силой. Кроме того, использовали серебро, золото и речной жемчуг.

Одно из популярных изображений, позаимствованных русскими у финнов — лошадь, символ солнца. По финской легенде, именно лошадь в яблоках разносит по свету солнечные лучи. Одно из традиционных изображений, которое использовалось как в финском, так и в женском наряде — «многоногая» лошадка с массой висящих цепочек вместо ног. По низу цепочки украшались жемчугом или миниатюрными подвесками. Во время ходьбы цепочки приходили в движение и, как в эффекте мультипликации, создавали впечатление стремительно бегущего животного.

Украшения татаро-монголов в русской традиции

Начиная с того периода, когда русские были вассалами Золотой орды, на Русь попадало множество изделий ордынских мастеров. Монголы почитают девять драгоценностей: золото, серебро, сталь, медь, кораллы, жемчуг, перламутр, бирюзу, и лазурит. Считается, что они приносят человеку благо и удачу. Монголы любят украшать ими кольца, серьги и браслеты, им вообще нравится украшать все предметы одежды, оружия и конской сбруи, стараясь применить как можно больше из перечисленных материалов, создавая искусные орнаменты. Русские женщины позаимствовали у монголов обычай носить нарядную, расшитую обувь. Но в степи климат отличался от среднерусского, поэтому этот обычай в первую очередь прижился в Великом Новгороде, где улицы намного раньше других городов были застланы деревом.

Изделия, заимствованные из Литвы

Украшения литовской женщины чаще всего изготавливались из серебра в сочетании с янтарём. Янтарь широко закупал Великий Новгород и экспортировал далее по Руси и на Восток. Кроме всевозможных украшений, из этого камня делали амулеты и приятные на ощупь чётки, а богатые женщины могли себе позволить лупы из янтаря, которые использовались для вышивания. Для изготовления лупы янтарь требовалось расплавить.

Однако самое необычное применение янтарю ещё в неолите придумали месопотамские жрицы богини Кибелы: они носили сверкающие янтарные накладки на ногти.