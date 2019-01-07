В Тихом океане сломалась система сбора пластика и прочего мусора

Система сбора пластика и прочего мусора в мировом океане Ocean Cleanup, испытания которой активно проходят в настоящее время, сломалась. Сотрудники компании обнаружили поломку в ходе планового осмотра системы 29 декабря, теперь вся конструкция вернется на берег.

Сама система представляет собой U-образную 600-метровую платформу из балок, которая движется по воде и собирает с поверхности весь встречающийся на пути мусор.

Ocean Cleanup

За время активной эксплуатации система Ocean Cleanup смогла собрать около двух тонн мусора.

Специалисты планируют исправить поломку и вернуть платформу назад в океан.

Изобретателем стал 24-летний нидерландец Боян Слат. Он смог привлечь 30 миллионов долларов инвестиций (в том числе с краудфандинговых платформ). Платформа сконструирована таким образом, что может собирать пластик величиной более пяти сантиметров. Но спустя несколько месяцев после эксплуатации системы Слат заявил, что она требует значительного усовершенствования, так как пока человечество засоряет океан быстрее, чем платформа успевает его собирать.

Как ни странно, о существовании Большого тихоокеанского мусорного пятна знает не так много людей. Хотя его площадь в три раза превышает размеры Испании.

По данным на 2018 год, в этом пятне находится порядка 80 тонн пластиковых отходов.