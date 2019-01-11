Американец упустил лотерейный билет на $10 млн

Американец из города Вакавиль, штат Калифорния, решил испытать удачу перед Новым годом: он купил лотерейный билет, который оказался выигрышным. Билет принес молодому человеку 10 миллионов долларов. Счастливчик с удовольствием хвастался новостью перед своими соседями.

На следующий день мужчина решил забрать свой выигрыш. Он принес счастливый билет в офис лотереи и показал сотрудникам. Но они сообщили об ошибке — билет ничего не выиграл.

Американец понял, что, вероятно, один из его соседей украл у него билет и обратился в полицию. Следователям удалось установить, что предположения парня оказались верны. Сосед счастливчика, которого зовут Адул Саосонянг, подменил билет на другой и решил присвоить деньги себе.

Надо отметить, что при выигрыше подобных сумм проводятся дополнительные проверки. Грабителю сообщили, что нужно проверить все необходимые документы. Сотрудникам офиса удалось определить, кто на самом деле купить билет и своевременно вызвать полицию.

Вора задержали, надели на него наручники и отвезли в полицейский участок. Когда расследование дела завершится, законный победитель сможет забрать выигранные им миллионы.

Об этой истории рассказали сотрудники полиции на своей страничке Facebook, а организаторы лотереи посоветовали в будущем меньше распространяться о денежных выигрышах и при необходимости обращаться к адвокату.