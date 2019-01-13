Проклятое будущее: безумства с техновыставки

В Лас-Вегасе закончилась очередная выставка CES (Consumer Electronics Show — шоу потребительской электроники). Некогда на ней показывали первые видеомагнитофоны, Commodore 64, форматы CD, DVD и Blu-ray, оригинальный Xbox и даже Apple арендовала стенд для демонстрации платформы MessagePad (которая легла в основу провального КПК Newton) — в общем, вещи, реально изменившие мир и ставшие знаковыми. Теперь же это мероприятие для демонстрации технологий и устройств, о которых все забудут через неделю, если кто-то вообще узнает об их существовании. «Лента.ру» рассказывает о самых странных новинках с крупнейшей выставки электроники CES 2019.

История с секс-игрушкой Osé произошла еще в октябре прошлого года, но ее создатели решили рассказать об этом лишь сейчас. Тогда Ассоциация потребительских технологий (организатор CES) присудила продукту компании Lora DiCarlo победу в номинации «Робототехника и дроны». В результате создатели гаджета получили приглашение на CES, а их новинку должны были представить как один из лучших продуктов выставки.

Однако спустя две недели награду и приглашение у них забрали. По словам сооснователя стартапа Лоры Хэддок (Lora Haddock), организаторы сослались на правила выставки, которые запрещают привозить на CES «аморальные, непристойные, пошлые или просто не соответствующие имиджу CTA продукты». При этом на CES по-прежнему предостаточно разных «пошлых» устройств, вроде порностендов с VR-шлемами и секс-роботами. Однако пост Хэддок с обвинениями организаторов в двойных стандартах и мизогонии не принес никакого результата, в Twitter публикация не собрала и тысячи ретвитов.

Казалось, что унитаз с Алексой от Kohler, на котором можно запустить Skyrim, — вершина прогресса, и дальше заходить уже не стоит. Но компания все же решилась выпустить целую линейку умной техники Kohler Konnect, в которую вошли: вторая версия унитаза Numi, сиденье для унитаза с подогревом PureWarmth, система освещения Veil, умное зеркало Verdera, душевая кабина DTV+ и смеситель. Все это с поддержкой Алексы, разумеется.

Этому всему можно даже найти какое-то объяснение, но не умному смесителю. Впервые его показали еще в прошлом году, но только сейчас объяснили, зачем вообще выпускать кран, реагирующий на голосовые команды. Собственно, единственная его особенность — возможность «попросить» его налить определенное количество воды. В продажу умный смеситель поступит в первом квартале 2019 года, цена не называется.

В свою очередь, холодильники с голосовым помощником и гигантским экраном не вызывают столько удивления. Чтобы добавить хоть что-то новое, Samsung научила свои холодильники с Bixby отправлять уведомления, если пользователь забыл закрыть дверцу. Нет, там нет механизма закрытия двери, просто пользователь получит пуш, если оставил холодильник открытым.

Китайская компания Royole привезла на выставку первый доступный к покупке гнущийся телефон FlexPai. Он имеет 7,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1920 на 1440 точек, который можно сложить вдвое. Остальные характеристики не имеют особого значения, потому что этот телефон стоимостью 90 тысяч рублей продается пока только в Китае. К тому же у него очень кривая оболочка, которая зачастую некорректно определяет состояние телефона (сложен или разложен), его положение и что вообще пользователь пытается с ним сделать. Ну и механизм не вызывает доверия, потому что стендовый образец был деформирован в месте сгиба и полностью развернуть FlexPai можно, лишь приложив усилие.

Японский стартап mui Lab показал на выставке умный брусок. Это реально кусок дерева с сенсорной поверхностью, с «железом» внутри и светодиодами для отображения информации. Эта деревяшка выступает в качестве хаба умного дома, с которого можно управлять музыкой, светом и остальными подключенными гаджетами. У нее даже есть поддержка « Google Ассистент», но для его вызова нужно подойти и нажать специальную кнопку, потому что на голосовую команду «Окей, Google» она не реагирует.

На Kickstarter разработчики собрали более 110 тысяч долларов, а продавать этот брусок будут за тысячу долларов.

Sony в этом году привезла на выставку бумбокс GTK-PG10 со встроенным столиком для пива. Верхняя часть колонки раскладывается, открывая доступ к четырем подстаканникам. При этом здесь нет никакой защиты от влаги, поэтому ставить на нее стаканы с жидкостью не самая лучшая идея. В остальном же это обычная переносная колонка для вечеринок, играющая громко и басовито, да еще и с караоке.

От фитнес-трекеров и прочих умных гаджетов для занятий спортом фокус сместился на инвентарь. Сперва были умные скакалки, теперь вот умная гиря от JAXJOX. Впрочем, набор ее возможностей не сильно отличается от любого другого устройства для спортсменов: отслеживание количества повторений и подходов, изменение веса от 5 до 20 килограммов, а также выбор программ и тренировок.

Продается эта гиря за 350 долларов, а еще за 30 долларов в месяц разработчики дадут доступ к записям упражнений. Причем умная гиря — это лишь начало, потому что в будущем компания планирует выпустить умную гантель и валик.

По традиции Acer показала на CES один из самых странных ноутбуков всей выставки. Два года назад компания представила Predator 21 X стоимостью 700 тысяч рублей (или 9 тысяч долларов) с 21-дюймовым изогнутым экраном, двумя видеокартами GTX 1080. В этот раз все скромнее: цена нового Predator Triton 900 — всего 5,7 тысячи долларов, и он имеет всего одну видеокарту RTX 2080. Главная его особенность — специальный шарнир, который позволяет вращать экран на 180 градусов вокруг своей оси.

Корейская компания Pepe представила на выставке короб с окошком для сушки собак и котов. Об устройстве мало что можно сказать: помещаешь внутрь животное после мойки, выбираешь температурный режим и через 25 минут достаешь сухого питомца. По словам создателей, собаки совершенно не боятся находиться в этой мелкой камере и просто засыпают внутри. Стоимость мини-сауны — 660 долларов, и продается устройство только в Корее, Китае и Сингапуре.

За день до официального открытия выставки Daily Mail сообщила, что Tesla Model S на автопилоте сбила робота российской компании Promobot. Позже сами создатели робота начали рассылать пресс-релиз со ссылкой на таблоид, в котором говорилось, что «один из роботов отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и попал под колеса Tesla».

Некоторые издания обратили внимание на то, что это уже не первая попытка побега роботов Promobot и что у Tesla нет режима полного автопилота, поэтому история вполне может быть фейком. Да и сама компания не стыдится подобных акций, так как это, по их словам, помогает попасть в СМИ и находить новых клиентов.