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Американский изобретатель представил велосипед без цепи 

Рамблер 6 часов назад
Фото: kickstarter.com
Роджер Паркер разработал инновационный велосипед без цепного привода. Его стоимость сравнится с ценой подержанного автомобиля.
Американец Паркер считает, что традиционная конструкция велосипедной цепи давно себя изжила. Во-первых, она сложна в изготовлении и при этом ненадежна. Во-вторых, цепь регулярно пачкает и даже рвет одежду велосипедиста. Именно поэтому изобретатель сосредоточился на том, чтобы создать инновационный велосипед NuBike. Вместо цепи он снабжен уникальной рычажной трансмиссией, которая, по словам Роджера, гораздо проще в изготовлении, надежнее, и кроме того, уменьшает нагрузку на ноги велосипедиста и увеличивает крутящий момент. Педали больше не нужно будет крутить: процесс езды на NuBike напоминает упражнения на степпере.
Вес велосипеда составляет всего 10 килограммов, благодаря тому, что рама и колесные диски выполнены из углепластика, который прочнее стали и при этом значительно легче. Паркер считает, что вес можно снизить еще на пару килограммов, если заменить алюминиевые детали на магниевые.
Несмотря на все достоинства NuBike, есть вероятность, что проект Роджера Паркера не будет пользоваться популярностью у народа. Дело в том, что его стоимость можно сравнить с ценой подержанного автомобиля, она составляет 3,8 тысячи долларов США.
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