Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто придумал делать абажуры из грибов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: permafungi.be
Одна из бельгийских компаний, которая занимается переработкой кофейной гущи с целью использовать ее для выращивания грибов, создала новый проект.
Работники компании с сожалением отметили, что при выращивании грибов остается очень много отходов. Чтобы избежать утилизации отходов, было придумано весьма оригинальное решение: из них решили создавать оригинальные абажуры для ламп.
@permafungibrussels
Проект получил название Lumifungi и отличается от своих конкурентов, которые тоже производят органические компоненты на основе грибов, тем, что он безотходный.
Проект поддержала дизайнер Кэролайн Пульц, которая сотрудничает с компанией с 2016 года. Именно она и разрабатывает уникальные абажуры из органического сырья.
Дизайнер отмечает, что в рамках проекта его создатели стремятся показать, что этот необычный материал вполне способен заменить привычные людям пластик и дерево, которые обычно используют для этих целей.
Комментарии
Вещи
Читайте также
Видео
00:53
Кот, который учится чирикать с птицами
Безумный мир
00:15
Казахский язык, похожий на звук мотора при -40
Безумный мир Люди
00:48
Осьминог устроил игру в прятки с дайвером
Безумный мир Люди
00:18
Сосед замаскировался, но потерял бдительность
Безумный мир
01:55
Редкое существо попало на видео
Безумный мир
00:59
Собака, спасшая хозяйку, стала героем
Истории
11:11
Артефакты, оказавшиеся подделками
Истории Вещи
00:17
Шимпанзе научилась убирать клетку
Безумный мир
01:11
Лысый еж каждый день ходит к массажисту
Безумный мир
03:17
Рекламные кампании, провалившиеся с треском
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение