Кто придумал делать абажуры из грибов

Одна из бельгийских компаний, которая занимается переработкой кофейной гущи с целью использовать ее для выращивания грибов, создала новый проект.

Работники компании с сожалением отметили, что при выращивании грибов остается очень много отходов. Чтобы избежать утилизации отходов, было придумано весьма оригинальное решение: из них решили создавать оригинальные абажуры для ламп.

@permafungibrussels

Проект получил название Lumifungi и отличается от своих конкурентов, которые тоже производят органические компоненты на основе грибов, тем, что он безотходный.

Проект поддержала дизайнер Кэролайн Пульц, которая сотрудничает с компанией с 2016 года. Именно она и разрабатывает уникальные абажуры из органического сырья.

Дизайнер отмечает, что в рамках проекта его создатели стремятся показать, что этот необычный материал вполне способен заменить привычные людям пластик и дерево, которые обычно используют для этих целей.