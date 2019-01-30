Самые дерзкие кражи картин

28 января 2019 года неизвестный вынес из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина просто подошел, снял ее со стены, вытащил из рамы и ушел. Преступник уже задержан — а мы предлагаем посмотреть на пять самых дерзких художественных ограблений в мире.

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи

Легендарную картину да Винчи похитили из Лувра 23 августа 1911 года. Ее вынес из музея работник — цель поступка так и не была установлена.

Поиски, предпринятые полицией, не принесли результата. Были закрыты границы страны, музейная администрация была уволена.

Картину нашли только спустя два года — в Италии. Преступник попытался продать картину — и на него вышла полиция.

Полотна Ван Гога, Гогена и Пикассо

В 2003 году из галереи в Уитроут, Манчестер, были похищены сразу три картины разных художников. Общая стоимость украденных полотен Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо и Поля Гогена превышала 4,3 млн долларов. Картины вынесли через дыру в заборе. Пропажа вернулась в художественную галерею уже на следующий день — картины были обнаружены в тубусе, спрятанном в куче опавших листьев за общественным туалетом. На тубусе также была оставлена недвусмысленная записка:

«Цель состояла не в том, чтобы украсть, а в том, чтобы обратить внимание на убогую систему безопасности».

«Голова Арлекина» Пабло Пикассо

Картина была похищена из музея Кунстхал в городе Роттердам 16 октября 2012 г.

Спустя год полиция арестовала подозреваемого в краже. Вместе с работой Пикассо были украдены такие шедевры мировой живописи, как Анри Матисс «Читающая девушка в белом и желтом», Клод Моне «Мост Ватерлоо, Лондон», Клод Моне «Мост Хангерфорд, Лондон», Поль Гоген «Девушка у открытого окна», Мейер де Хан «Автопортрет», Люсьен Фрейд «Женщина с закрытыми глазами». В ноябре прошлого года картину Пикассо нашли. Судьба других работ остается неизвестной.

143 картины китайских художников

В Гуанчжоу неизвестный не просто похитил почти полторы сотни полотен — он заменил их собственными шедеврами. Мужчина по имени Сяо Юань работал в художественной галереи восемь лет. За это время китаец вынес из галереи 143 работы китайских художников. Чтобы никто не заметил пропажи, мужчина заменял полотна подделками, которые сам же и писал. Грабителя удалось разоблачить после того, как один из студентов академии увидел печать учебного заведения на лотах аукциона в Гонконге.

К тому времени предприимчивый смотритель заработал на картинах свыше пяти миллионов долларов.

«Концерт» Яна Вермеера

В 1990 году картина была украдена из бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарднер, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Ее стоимость оценивается в 200 тыс. долларов. На данный момент «Концерт» является самой дорогой из украденных картин.