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Объявлены победители фотоконкурса лучшей подводной фотографии 2019 года 

BigPikcha.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: uwphotographyguide
Жюри ежегодного фотоконкурса подводной фотографии Ocean Art Underwater объявило победителей, выбрав лучшие работы в 16 категориях. В этом году фотографы прислали работы из 70 стран со всего мира.
«Цель фотоконкурса в том, чтобы находить и продвигать лучших подводных фотографов и их работу. Также мы хотели бы привлечь как можно больше внимания к потрясающей красоте морской жизни и необходимости ее сохранения. Ocean Art стремится находить новые таланты, инновационные методы фотографирования, запечатлеть невероятное поведение животных и красоту мировых океанов».
François Baelen
«Нежные гиганты», фото Франсуа Белен (François Baelen), первое место в категории «Широкоугольный объектив».
Jeff Milisen
Кальмар Ancistrocheirus, фото Джефф Милисен (Jeff Milisen), первое место в категории «Макро».
Duncan Murrell
Балет азиатской мобулы, фото Дункан Мюрелл (Duncan Murrell), первое место в категории «Лучшая постановка».
В номинациях представлены и другие работы.
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