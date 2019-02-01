Объявлены победители фотоконкурса лучшей подводной фотографии 2019 года

Жюри ежегодного фотоконкурса подводной фотографии Ocean Art Underwater объявило победителей, выбрав лучшие работы в 16 категориях. В этом году фотографы прислали работы из 70 стран со всего мира.

«Цель фотоконкурса в том, чтобы находить и продвигать лучших подводных фотографов и их работу. Также мы хотели бы привлечь как можно больше внимания к потрясающей красоте морской жизни и необходимости ее сохранения. Ocean Art стремится находить новые таланты, инновационные методы фотографирования, запечатлеть невероятное поведение животных и красоту мировых океанов».

François Baelen

«Нежные гиганты», фото Франсуа Белен (François Baelen), первое место в категории «Широкоугольный объектив».

Jeff Milisen

Кальмар Ancistrocheirus, фото Джефф Милисен (Jeff Milisen), первое место в категории «Макро».

Duncan Murrell

Балет азиатской мобулы, фото Дункан Мюрелл (Duncan Murrell), первое место в категории «Лучшая постановка».

В номинациях представлены и другие работы.