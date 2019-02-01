У знаменитого робота Софии появилась младшая сестра

ИИ по имени «София» в теле гуманоида неоднократно привлекал к себе внимание весь прошлый год, но не исключено, что в 2019-ом он уступит место молодому поколению. Стартап «Маленькая София» (Little Sophia) из Кремниевой долины стремительно набирает популярность. Этот робот не так умен, менее амбициозен, но готов нести пользу семьям с маленькими детьми. Маленькая София помещена в тело робота высотой всего 36 см, однако она умеет ходить, ориентироваться на местности и танцевать. Здесь нет полноценного ИИ, а набор функций робота повторяет возможности передовых голосовых помощников. Маленькая София распознает лица и голоса домочадцев, может поддержать разговор или рассказать анекдот, пообщаться в чате. Ее лицо и голос специально сделаны неестественными, а в задней части головы оставлено окошко с видом на электронные внутренности, как у «старшей Софии».

techcult

Главная функция этого робота — обучение детей программированию и робототехнике. Для этого для Маленькой Софии разработано приложение под iOS и Android, через которое ее действия можно программировать с помощью языков Blockly и Python. То есть, вместо прямых указаний в человеческом стиле «Пойди туда и принеси то» дети смогут осваивать алгоритмы и принципы машинного обучения.

techcult

Ценник для Маленькой Софии на удивление скромный, всего $149, а для ранних инвесторов на Kickstarter и вовсе $99. На сегодня собрано уже более половины требуемой суммы, и если все пойдет по плану, робот поступит в продажу уже к концу этого года.