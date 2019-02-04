Лыжи, полотенце и другие вещи, которые входят в список самых дорогих в мире

Далеко не все могут позволить себе купить эти товары. Однако люди все равно тратят на них деньги, несмотря на высокую стоимость.

Белый трюфель

depositphotos.com

Это деликатесные грибы, которые можно добавить куда угодно. Белый трюфель весом 1,5 килограмма был куплен дегустатором из Гонконга за 160 тысяч долларов.

Полотенце от Hermes

vasi.net

Это самое дорогое пляжное полотенце стоимостью в 530 долларов. Его дизайн разработали к столетию французского дома моды. Оно не содержит искусственных материалов и сделано из стопроцентного хлопка.

Rhein II

Rhein II

Это фотография, сделанная немецким фотографом Андреасом Гурски в 1999 году. Ее продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 4,3 миллиона долларов. Нужно отметить, что фотография подвергалась цифровой обработке, несмотря на свою высокую стоимость.

Lamborghini Veneno

wikipedia.org

Стоимость такой машины составляет более 3 миллионов евро. Компания выпустила всего три экземпляра этой модели в честь пятидесятилетия марки.

Аравана

wikipedia.org

Цена этой аквариумной рыбки может достигать 400 тысяч долларов. Она обитает в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и в северной Австралии. Ее длинна может достигать 90 см.

Туалетная бумага Renova

renovastore.ru

Стоимость рулона туалетной бумаги Renova составляет около 15 долларов за рулон и ее может позволить себе каждый. Но она считается самой дорогой туалетной бумагой.

Лыжи от Aston Martin

trendymen.ru

Люксовые лыжи от Aston Martin стоят около 6 тысячи долларов. Aston Martin — это производитель спортивных автомобилей, но компания решила выпустить лимитированную коллекцию лыж.

Автограф Уильяма Шекспира

pikabu.ru

Стоимость оригинального автографа Шекспира составляет 5 миллионов долларов. Также существует шесть подлинных копий его автографа.