Учебник по экономике запретили из-за нехватки патриотизма

Учебник «Экономика» для 10-11 классов не попал в Федеральный перечень. Эксперты посчитали, что он не способствует любви к родине.

Автором пособия стал доктор экономических наук Игорь Липсиц. Он рассказал, что ему дали несколько комментариев о правках, которые нужно внести. Липсицу предложили более корректно оценить современную экономическую ситуацию.

На основе экспертных комментариев автору посоветовали добавить главы об импортозамещении и рассказать о будущем плане экономического прорыва. Рецензенты также добавили, что вопросы, которые там поднимаются, могут спровоцировать негативную дискуссию между учениками.

Сам Игорь Липсиц заявил, что не согласен с мнением экспертов, но готов внести некоторые правки, чтобы школы могли использовать книгу как пособие. Он добавил, что не будет добавлять главы про патриотический прорыв и взлет экономики.