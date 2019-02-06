Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учебник по экономике запретили из-за нехватки патриотизма 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Школа"
Учебник «Экономика» для 10-11 классов не попал в Федеральный перечень. Эксперты посчитали, что он не способствует любви к родине.
Автором пособия стал доктор экономических наук Игорь Липсиц. Он рассказал, что ему дали несколько комментариев о правках, которые нужно внести. Липсицу предложили более корректно оценить современную экономическую ситуацию.
На основе экспертных комментариев автору посоветовали добавить главы об импортозамещении и рассказать о будущем плане экономического прорыва. Рецензенты также добавили, что вопросы, которые там поднимаются, могут спровоцировать негативную дискуссию между учениками.
Сам Игорь Липсиц заявил, что не согласен с мнением экспертов, но готов внести некоторые правки, чтобы школы могли использовать книгу как пособие. Он добавил, что не будет добавлять главы про патриотический прорыв и взлет экономики.
Вещи
Читайте также
Видео
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Зачем живого человека в гробу опускают в могилу
Безумный мир Люди
Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра
Люди Безумный мир
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Тайны, которые тщательно охраняли в СССР
Истории
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Люди Места
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение