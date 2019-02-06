Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский дизайнер придумал печенье для Nutella 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В феврале отмечается Всемирный день Nutella. Это шоколадно-ореховая паста, которая когда-то случайно была приготовлена в Италии, а потом стала популярным продуктом по всему миру. Она полюбилась взрослым и детям. Компания Ferrero стала знаменитой после изобретения Nutella.
Итальянский дизайнер придумал лакомство, с которым сладкую пасту стало есть еще проще. Паоло Улиан предложил делать печенье для Nutella в форме конуса, чтобы надевать его на палец и мазать пасту на него. Паоло дал название печенью — Pappilan ("Паппилан").
paoloulian.it
"Это печенье не нужно держать в руках. Его надо надевать как наперсток и наслаждаться шоколадно-ореховым кремом", — пишет дизайнер на своем сайте.
Вчера в Нью-Йорке и Чикаго Ferrero отпраздновали Всемирный день Nutella, подарив любителем шоколадной пасты продукцию с их именами на баночке.
В Чикаго существует кафе, посвященное орехово-шоколадной пасте. Практически все блюда в меню подаются вместе с Nutella.
Комментарии
Вещи
Читайте также
Видео
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Зачем живого человека в гробу опускают в могилу
Безумный мир Люди
Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра
Люди Безумный мир
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Тайны, которые тщательно охраняли в СССР
Истории
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Люди Места
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение