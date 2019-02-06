Итальянский дизайнер придумал печенье для Nutella

В феврале отмечается Всемирный день Nutella. Это шоколадно-ореховая паста, которая когда-то случайно была приготовлена в Италии, а потом стала популярным продуктом по всему миру. Она полюбилась взрослым и детям. Компания Ferrero стала знаменитой после изобретения Nutella.

Итальянский дизайнер придумал лакомство, с которым сладкую пасту стало есть еще проще. Паоло Улиан предложил делать печенье для Nutella в форме конуса, чтобы надевать его на палец и мазать пасту на него. Паоло дал название печенью — Pappilan ("Паппилан").

paoloulian.it

"Это печенье не нужно держать в руках. Его надо надевать как наперсток и наслаждаться шоколадно-ореховым кремом", — пишет дизайнер на своем сайте.

В Чикаго существует кафе, посвященное орехово-шоколадной пасте. Практически все блюда в меню подаются вместе с Nutella.