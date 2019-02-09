Бесполезные изобретения человечества

Люди постоянно что-то придумывают, чтобы облегчить жизнь людям, но не всегда их изобретения можно применить на практике.

Противоугонная система для самолета

В 2013 году изобретатель Густаво Пиццо разработал механизм защиты самолета от угона. Предполагается, что после обнаружения пропажи нужно нажать специальную кнопку. Преступник окажется в западне в специальной капсуле и отправится на землю на парашюте. Его удостоили Шнобелевской премии — если человек упадет с высоты, на которой летают самолеты, он разобьется даже с парашютом. К тому же, удаленно включить автопилот и вернуть пропажу на место нельзя.

Нарушитель речи

Японские ученые придумали эффективно приспособление, с помощью которого можно заткнуть надоедливого собеседника. Если человек будет слышать свою речь с задержкой в 10 секунд, он не сможет формулировать мысли и запутается. Применение этого устройства обсуждалось для модерации дискуссий в группах, но в реальной жизни никто не согласился надевать разработку ученых.

Клей-карандаш для сливочного масла

Американские изобретатели придумали его, чтобы уменьшить расход масла. С помощью вращающегося дна можно выдавливать продукт и наносить на любые поверхности. Однако производство такого приспособления было значительно дороже. К тому же, после экспериментов многие пользователи пожаловались на ожоги — масло быстро плавилось, и рука соскальзывала на сковороду.

Трафарет для губной помады

Женщинам предлагали надевать трафарет на лицо как маску. В ней были вырезаны только губы, которые она могла быстро накрасить, не выходя за контур. На практике использовать эту вещь оказалось сложнее — она подходит не для всех форм губ.