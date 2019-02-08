Нумизматы рассказали о ценности найденного в Москве клада

7 февраля в центре столицы обнаружили клад из медных и серебряных монет времен Первой мировой войны, самая поздняя из которых выпущена в 1915 году. Всего в кладе 97 монет общим номиналом в 35 рублей 50.5 копеек. «ВМ» узнала у экспертов о том, какие монеты начала XX века могут представлять ценность.

— Этот период предшествует окончанию чеканки монет в России вообще, — объяснил он. — Они не успели походить, сохранились в идеальном состоянии и были спрятаны населением. Учитывая, что общий номинал их небольшой и золотых монет не найдено, вряд ли они будут представлять интерес для коллекционеров.

По словам эксперта, из российских монет периода, предшествующего Гражданской войне, ценны лишь монеты определенных лет.

— Хорошо ценятся редкие рубли 1917 года, которые были в обращении лишь несколько месяцев и поэтому их тираж был небольшим, — пояснил он. — Еще есть монета 1914 года, посвященная Гангутскому сражению, она тоже стоит довольно дорого.

Нумизмат также рассказал, как обыватель может определить ценность монеты.

— Стоимость зависит от тиража и степени сохранности, — пояснил Сергей Мазин. — О тираже той или иной монеты можно прочесть в каталогах, они доступны каждому. Наиболее ценны экспериментальные монеты: 100 франков, 100 русов, 37.5 рублей. Это были пробники, которые чеканились тиражами от нескольких десятков до нескольких сотен штук, и вряд ли они есть в этом кладе. Но он имеет историческую ценность как явление, поскольку показывает, как люди прятали любые живые деньги.

Коллекционер Александр Ярославский также напомнил, что в этот период выпускались памятные монеты к 300-летию дома Романовых.

— Юбилейные рубли 1913 года могут представлять определенную ценность, они выпускались небольшим тиражом,

— уточнил он.