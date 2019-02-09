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В Японии изготовят медали из переработанной электроники 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Для Олимпийских игр в Токио в 2020 году награды будут изготовлены из необычного материала. Японцы планируют сделать медали из переработанной электроники.
Проект по сбору и переработке устройств уже запущен в 2017 году, а в июне прошлого года было собрано необходимое количество материала для бронзовых медалей, передает BBC. В октябре же уже было собрано 90% материала для золотых и 85% серебряных медалей соответственно.
По итогам 2018 года японцы сдали на переработку около 47,5 тонн электронных устройств. Сбор электроники завершится 31 марта 2019 года, а дизайн самих медалей публика увидит чуть позже.
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