В Японии изготовят медали из переработанной электроники

Для Олимпийских игр в Токио в 2020 году награды будут изготовлены из необычного материала. Японцы планируют сделать медали из переработанной электроники.

Проект по сбору и переработке устройств уже запущен в 2017 году, а в июне прошлого года было собрано необходимое количество материала для бронзовых медалей, передает BBC. В октябре же уже было собрано 90% материала для золотых и 85% серебряных медалей соответственно.

По итогам 2018 года японцы сдали на переработку около 47,5 тонн электронных устройств. Сбор электроники завершится 31 марта 2019 года, а дизайн самих медалей публика увидит чуть позже.