Могут ли приложения на смартфоне собирать ваши данные

Многие популярные приложения для смартфонов записывают все, что происходит на экране во время использования программы. Это происходит без какого-либо согласия с нашей стороны, к тому же, нас об этом не уведомляют.

Какова цель «шпионажа»?

Разработчики делают это с целью сбора аналитической информации о работе приложения, а также о взаимодействии пользователя с программой. Так, записывается все, что происходит, включая ваши нажатия на кнопки, время, проведенное на той или иной странице и в целом ваше поведение в приложении. С помощью этой информации можно устранить ошибки в коде программы и недочеты в ее интерфейсе, а также направить вам подходящую вам рекламу.

Так в чем же проблема?

В том, что большинство данных при этом передаются по незащищенным каналам информации, чем без труда могут воспользоваться злоумышленники. Так, в результате хакерской атаки они могут получить доступ к вашим личным данным, включая имена, пароли и данные банковской карты.

Как понять, что программа тайно следит за вами? Это достаточно сложно, так как в политике приватности нет упоминаний об этом. Значит, нужно проанализировать код приложения, что для рядового пользователя, конечно, проблематично.

Какие именно приложения собирают нашу информацию?

В тайной записи данных пользователей были уличены модные бренды, авиакомпании, сервисы бронирования отелей, туристические компании и другие.

В прошлом году в России разгорелся скандал вокруг приложения Burger King, которое записывало и отправляло на серверы компании действия клиентов при использовании программы.