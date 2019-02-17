Художник объединяет популярное кино и полотна знаменитых художников

Картины известных художников, давно признанные классикой мирового искусства, отлично вписываются в кадры современных фильмов, а популярные киногерои прекрасно смотрятся на знаменитых полотнах. Это доказывает автор популярного instagram-аккаунта @gedogfx.

О художнике почти ничего не известно, в соцсети он представляется как Gedo, а в описании профиля он сообщает "зрителям": "Возможно, вы видели мои работы где-то еще". И действительно стоит немного напрячь память, чтобы вспомнить картины и фильмы, которые он использовал для создания своих коллажей.

Кстати, все работы продаются, но те, кому они нравятся, не настолько, чтобы покупать, могут беспрепятственно рассматривать их на странице автора в любое время. Аккаунт открыт для всех желающих.

В комментариях подписчики пытаются угадать, какие картины использовал художник и из какого фильма взяты герои, автор в обсуждениях участия не принимает. Некоторые работы мы подписали, а над остальными предлагаем поразмыслить вам.