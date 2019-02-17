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Художник объединяет популярное кино и полотна знаменитых художников 

Рамблер 4 часа назад
Картины известных художников, давно признанные классикой мирового искусства, отлично вписываются в кадры современных фильмов, а популярные киногерои прекрасно смотрятся на знаменитых полотнах. Это доказывает автор популярного instagram-аккаунта @gedogfx.
О художнике почти ничего не известно, в соцсети он представляется как Gedo, а в описании профиля он сообщает "зрителям": "Возможно, вы видели мои работы где-то еще". И действительно стоит немного напрячь память, чтобы вспомнить картины и фильмы, которые он использовал для создания своих коллажей.
Кстати, все работы продаются, но те, кому они нравятся, не настолько, чтобы покупать, могут беспрепятственно рассматривать их на странице автора в любое время. Аккаунт открыт для всех желающих.
В комментариях подписчики пытаются угадать, какие картины использовал художник и из какого фильма взяты герои, автор в обсуждениях участия не принимает. Некоторые работы мы подписали, а над остальными предлагаем поразмыслить вам.
Комментарии
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