Они не существуют: в Сети появился генератор реальных лиц

Несмотря на то, что интернет сейчас предполагает максимальную открытость, многие до сих пор не хотят ставить подлинные фотографии в качестве аватарок в соцсетях. Причин тому может быть множество. Некоторые не могут позволить себе этого из-за служебного положения, другим мешают комплексы, третьи мечтают произвести на виртуальных собеседников незабываемое впечатление.

Раньше в таких случаях приходилось использовать репродукции картин или фото знаменитостей, но сейчас есть другой выход. Нынешние технологии позволяют получить уникальное лицо человека, которого не существует в действительности, с помощью одного клика. Такую возможность предоставил всем пользователям сайт thispersondoesnotexist.com Причем генератор не всегда создает симпатичные лица, иногда он может и подшутить.