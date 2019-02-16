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Они не существуют: в Сети появился генератор реальных лиц 

Рамблер 6 часов назад
Несмотря на то, что интернет сейчас предполагает максимальную открытость, многие до сих пор не хотят ставить подлинные фотографии в качестве аватарок в соцсетях. Причин тому может быть множество. Некоторые не могут позволить себе этого из-за служебного положения, другим мешают комплексы, третьи мечтают произвести на виртуальных собеседников незабываемое впечатление.
Раньше в таких случаях приходилось использовать репродукции картин или фото знаменитостей, но сейчас есть другой выход. Нынешние технологии позволяют получить уникальное лицо человека, которого не существует в действительности, с помощью одного клика. Такую возможность предоставил всем пользователям сайт thispersondoesnotexist.com  Причем генератор не всегда создает симпатичные лица, иногда он может и подшутить.
Вещи , Фото
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