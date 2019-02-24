Почему некоторые картины стоят баснословно дорого

На самом деле не все картины стоят баснословных денег. Цены устанавливаются на аукционах, где цифры предлагают реальные люди. Существует несколько причин, почему покупатели готовы отдавать большие суммы за картины.

Первая — психологическая. Некоторые предметы составляют эстетическую и историческую ценность для людей. Некоторые предметы влияют на эмоциональное состояние, делая человека счастливее. Они могут соотноситься с чувством «прекрасного». Соответственно, чем более привлекательным он нам кажется, тем дороже он становится.

Вторая — статус. Предметы, которыми вы владеете, могут относить вас к определенной социальной группе. Чем уникальнее вещь, тем выше вы становитесь в глазах окружающих. Представьте, как будут восхищаться гости, если вы повесите в прихожую «Черный квадрат» Малевича. Естественно, такие вещи не могут быть дешевыми, потому что очень много желающих ими овладеть.

Третья причина — историческая ценность. Знаменитый голландский художник Винсент Ван Гог при жизни продал всего одну картину, потому что все считали его работы недостаточно хорошими. Уже после смерти сестра его брата начала организовывать выставки картин, и только через 30 лет искусствоведы обратили внимание на его работы, а через 100 лет создали музей. Все это случилось, когда люди осознали, как эти произведения искусства повлияли на мировую историю.