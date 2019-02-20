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Женщина нашла в своем столе тайник с древним кладом 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница английского графства Дербишир узнала, что в ее бюро была спрятана золота монета XIV века. Об этом сообщает издание Daily Mail.
После смерти дальней родственницы 37-летняя Энн Клэпп (Anne Clapp) получила в наследство ее мебель. Среди вещей, которые достались женщине, было старое бюро, сделанное в начале XX века. Она решила продать его на аукционе.
Оценщик Эдвард Райкрофт (Edward Rycroft) осмотрел бюро и обнаружил в нем три потайных ящика. В одном из них лежала 22-каратовая золотая монета, отчеканенная во время правления принца Оранского Рэймонда IV де Бо. Она может стоить до трех тысяч фунтов стерлингов (около 255 тысяч рублей), то есть в 50 раз дороже самого бюро, которое оценили в 60 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей),
«Я знаю, что в таких бюро часто имеются крохотные потайные ящички, которые иногда называют монетными, поэтому на всяких случай всегда проверяю их, — объяснил специалист. — За десять лет оценки мебели я ничего в них не находил — до этого случая».
В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов (1,3 тысячи рублей), оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов (49,1 миллиона рублей).
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