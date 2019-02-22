Умный шопинг для всех: как делать разумные покупки без переплат

Пожалуй, нет ничего более приятного и одновременно более сложного, чем совершать покупки. Выбор товаров и услуг бесконечен, реклама убедительна, а таймер на сайте любимого интернет-магазина предательски отсчитывает последние часы до окончания суперраспродажи, заставляя хватать с виртуальных полок все подряд. Знакомая ситуация? Узнай, как тратить осознанно и с выгодой приобретать вещи, которые займут место в твоем сердце, а не в кладовке на даче.

Используй знания. Изучи и сравни информацию от производителя с отзывами покупателей и мнениями экспертов. Очень часто это помогает не только сохранить деньги, но и нервные клетки.

Удели время сравнению цен. В интернете есть множество сайтов, которые были созданы именно для этого. Если кто-то предлагает цену значительно ниже, чем все остальные продавцы, обязательно почитай отзывы покупателей, чтобы уберечь себя от знакомства с мошенниками.

Не спеши с выбором. Импульсивные решения редко бывают правильными, особенно если речь идет о крупной покупке. Спроси себя: «Если бы я мог купить абсолютно любой товар из этой категории, я бы взял что-то другое?» Задумчивое молчание — верный признак того, что стоит взять брейк и вернуться к вопросу покупки хотя бы на следующее утро.

Планируй бюджет. Существуют десятки удобных приложений для смартфона, которые нарисуют твой потребительский портрет в виде графиков и укажут на статьи расходов, которые точно следовало бы сократить.

Составляй списки покупок. Даже если идешь за хлебом, молоком и яйцами. Иначе ты рискуешь вернуться домой с пятью огромными сумками вкусняшек, в которых не окажется ни хлеба, ни молока, ни яиц.

Учитывай сезонный фактор. Готовить сани летом не только предусмотрительнее, но еще и выгоднее, потому что летом на них предлагают очень хорошие скидки. Помни, что самые высокие цены перед большими праздниками, а самые низкие, как правило, после них.

Пользуйся рассрочками и преимуществами кредитных карт. Если не забывать вносить платежи вовремя и всегда погашать задолженность по кредитке в льготный период, можно не подарить банку ни рубля процентов. Главное — внимательно читать договор при оформлении. Самое интересное всегда написано мелким шрифтом.

Выбирай товары с максимальным сроком службы. Чем чаще ты покупаешь, тем больше мусора создаешь. Безусловно, качественные вещи стоят дороже, но и служат дольше. А значит, помогают экономить.

Сократи использование одноразовых изделий. Например, бумажных полотенец, для производства которых ежегодно вырубаются сотни миллионов деревьев, и пластиковой посуды, при изготовлении которой расходуются мировые запасы нефти.

Откажись от полиэтиленовых пакетов, на переработку которых природе понадобится много веков. Этим ты здорово поможешь почве и мировому океану. К тому же сумка-шопер, которую сегодня можно найти на кассе любого сетевого супермаркета, не только экологичнее, но и удобнее пакета.

Подари жизнь старым вещам. Все больше магазинов одежды и электроники предлагают забрать на переработку все то, что тебе уже не нужно, — как правило, в обмен на хорошую скидку. Если в твоем городе это пока не актуально, передай вещи на благотворительные цели.

Экономь на доставке. Во многих интернет-магазинах доставка бесплатная или становится бесплатной, если набрать товаров на определенную сумму. Но что делать, если не хочется покупать лишнего? Внимательно изучи условия возврата. Если он бесплатный, смело бери в довесок что-нибудь ненужное, отправляй обратно продавцу и жди возврата средств.

Следи за скидками. Сегодня легко можно найти сотни сайтов, групп, пабликов, каналов и расширений для браузеров, авторы которых день и ночь ищут самые горячие предложения за тебя. Подпишись хотя бы на парочку из них, чтобы не пропускать грандиозные раздачи слонов.

Стань своим для интересующего тебя бренда или магазина. Согласись на его почтовые рассылки, вступи в бесплатную бонусную программу, скачай официальное приложение или подпишись на его аккаунты в социальных сетях. Покажи свою лояльность и получи за это персональную скидку или шанс поучаствовать в закрытой распродаже.

Доверься опыту. Он говорит, что чаще всего онлайн-магазины проводят специальные акции по средам, четвергам и пятницам. И еще пара лайфхаков: чем дольше ты сидишь на странице с «корзиной», не переходя к завершению заказа, тем больше шанс увидеть перед собой окно с промокодом на дополнительную скидку; иногда такую скидку можно получить, обратившись к онлайн-консультанту на сайте.

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И помни: по-настоящему умный шопинг должен приносить не только выгоду, но и удовольствие.