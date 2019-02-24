Синие плетеные сумки стали модным трендом

Капсульную коллекцию синих сумок выпустила компания IKEA . На каждой значится крупная надпись — hhsdjh. Многие не понимают, в чем, собственно, дело. Объясняем.

8 февраля в аккаунте IKEA в Facebook вдруг появился странный пост, в котором было лишь одно слово — hhsdjh. Что оно значит и специально или непреднамеренно был опубликован этот пост, тоже неизвестно. Но по неведомой причине сообщение стало практически вирусным и набрало множество лайков и репостов.

Представители IKEA хранят тайну истории, которая стоит за этим сообщением, но решили с юмором продолжить эту линию. Поэтому теперь на полках магазинов лежат сумки-шопперы с этим непонятным словом.

Внизу мелким шрифтом также размешена цитата основателя компании Ингвара Кампрада

"Не ошибается только тот, кто спит",

— гласит надпись.