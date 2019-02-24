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Синие плетеные сумки стали модным трендом 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Соцсети
Капсульную коллекцию синих сумок выпустила компания IKEA. На каждой значится крупная надпись — hhsdjh. Многие не понимают, в чем, собственно, дело. Объясняем.
8 февраля в аккаунте IKEA в Facebook вдруг появился странный пост, в котором было лишь одно слово — hhsdjh. Что оно значит и специально или непреднамеренно был опубликован этот пост, тоже неизвестно. Но по неведомой причине сообщение стало практически вирусным и набрало множество лайков и репостов.
Представители IKEA хранят тайну истории, которая стоит за этим сообщением, но решили с юмором продолжить эту линию. Поэтому теперь на полках магазинов лежат сумки-шопперы с этим непонятным словом.
Внизу мелким шрифтом также размешена цитата основателя компании Ингвара Кампрада:
"Не ошибается только тот, кто спит",
— гласит надпись.
Вещи , Ингвар Кампрад , Ikea
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