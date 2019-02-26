Древние технологии, которые не хуже современных

Создавая новые технологии, человек иногда сталкивается с тем, что нечто похожее уже давно было придумано предками. Например, используемый сегодня суперклей нашим далёким прапрадедам из каменного века заменял природный состав. Ещё 70 000 лет назад человек додумался смешивать камедь акации (гуммиарабик), представляющую из себя смолу из высохшего сока деревьев, и красную охру, содержащую много железа, чтобы получать клейкий состав. Этот доисторический «клей» позволял людям создавать предметы быта и оружие с помощью скрепления нескольких частей.

Смотрите видео и узнайте о других древних технологиях, которые ничуть не хуже современных.