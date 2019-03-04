Умелец превращает алюминиевые банки в скульптуры

Американец Ноа Деледда превращает обычные алюминиевые банки в шедевры современного искусства: мужчина создает из металлических сосудов уникальные гипнотические скульптуры. Каждый предмет Деледда изготавливает вручную: сначала он очищает поверхность банки от рисунков и надписей, а затем пальцами придает ей нужную форму и рельеф. Каждый экспонат в коллекции художника стоит примерно 2 000 долларов. Сам автор утверждает, что идея превращения такой утилитарной вещи, как алюминиевая банка, в арт-объект возникла у него спонтанно в 2004 году: он выпил напиток и смял тару. В тот момент он понял, что держит в своих руках материал, которому можно придать любую форму.