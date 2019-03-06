Британские рыбаки наткнулись на якорь легендарного корабля XVII века

Вблизи побережья Великобритании обнаружен якорь старинного корабля. Судно затонуло еще в XVII веке вместе с грузом сокровищ.

По мнению специалистов, с высокой долей вероятности это был торговый корабль "Мерчант Ройал", который потерпел крушение в 1641 году. Тогда на борту находилось 18 человек. Судно было к буквальном смысле переполнено сокровищами: на нем находилось 100 000 фунтов золота, 400 слитков мексиканского серебра и около 500 000 испанских песо.

Корабль даже прозвали "морским Эльдорадо", а общую стоимость груза специалисты оценили в полтора миллиарда долларов.

Остов судна так и не был найден, но если догадка о том, что найденный якорь действительно принадлежит "Мерчант Ройал" подтвердится, то у экспертов будет новая подсказка, которая укажет на возможное расположение обломков легендарного судна.

Поиски будут непростыми. Эксперты предупредили, что место, где был найден якорь, считается довольно опасным. Глубина на этой территории превышает 90 метров и водолазы-охотники за сокровищами должны быть весьма осторожны.

Информацию о находки передадут местным властям. После чего будет принято решение о том, нужны ли дальнейшие поиски в этом районе.