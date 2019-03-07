Опасен ли загадочный стул Басби

В мире существует немало вещей, овеянных мистическими, порой жуткими историями. Зеркала, приносящие несчастье, картины, вызывающие пожары, драгоценности, несущие семейные проклятия. Но ни один предмет не связывают с таким количеством смертей, как обычный деревянный стул, который хранится в одном из пабов небольшого британского городка Крикби.

Жуткий предмет обстановки, который называют здесь «стул Басби», подвешен к стене паба, чтобы обезопасить посетителей, желающих испытать судьбу. У заведения, которое с 1967 года называется «Сутулый Басби», нет отбоя от туристов, которые жаждут увидеть страшный предмет. Также хватает и смельчаков, которые требуют дать им посидеть на стуле, чтобы доказать абсурдность городской легенды. Но персонал паба непреклонен, так как им, как никому другому, известно действие старого невзрачного стула.

История стула Басби начинается в далеком XVII столетии, с появления в тихом провинциальном Крикби нового жителя — Даниеля Отти. Этот далеко не бедный человек приобретает большую ферму на окраине, строит там новый большой дом и начинает жить жизнью обычного землевладельца. Но все это лишь прикрытие, так как Отти — опытный фальшивомонетчик, которому нужно спокойное место для его прибыльного и небезопасного дела.

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В подвале дома Даниэля расположился целый цех, который по ночам выдавал звонкие соверены и гинеи. Все шло отлично, пока Даниэль не взял в подельники местного малого — Томаса Басби. Парень хорошо справлялся со своими обязанностями, но его угораздило влюбиться в дочь Отти, Элизабет. Отцу девушки не слишком понравился такой ухажер, так как Томас был не только преступником, как и сам Даниэль, но и отчаянным пьяницей и дебоширом.

Постоянные конфликты между напарниками привели к тому, что в ходе одного из споров Басби забил насмерть молотком отца своей любимой и был настолько беспечен, что его арестовали в тот же день. Тот факт, что Отти оказался преступником не стал смягчающим обстоятельством, а то, что сам Басби был замешан в подделке денег, стало отягчающим обстоятельством.

Согласно законам королевства, Томаса следовало повесить дважды, но пришлось ограничиться одной процедурой, к которой и приговорил убийцу местный суд. В день казни у Басби традиционно спросили о его последнем желании и любивший выпить преступник попросил дать ему опрокинуть стаканчик виски в любимом пабе. Желание было удовлетворено и Томас занял свой любимый стул в заведении, в котором провел не один веселый вечер с собутыльниками.

Допив свой последний стакан, Басби, согласно городской легенде, воскликнул « Сейчас я умру, и не вернусь сюда больше! Но пусть сдохнет тот, кто решит сесть на мое место!», после чего его отвели на городскую площадь и без лишних проволочек вздернули на виселице.

На стул Басби никто не решался сеть более 10 лет, пока на него случайно не примостился проезжий трубочист, не знавший о проклятии фальшивомонетчика. Всего через день он упал с крыши и разбился насмерть, подтвердив этим дьявольскую суть злополучного стула. Бедняга стал первой жертвой проклятия, которое убивало беспечных посетителей паба вплоть до относительно недавнего времени, целых три столетия.

В пабе «Сутулый Басби» ведут печальную статистику, записывая случаи, о которых удалось узнать. Картина складывается жутковатая. За столетия стул угробил немало приезжих, которые страстно желали проверить его действие. Несмотря на то, что стул отставили в сторонку и оградили, он без проблем собирал свою страшную дань. С середины XX столетия известно о многих смертях, связанных с этим предметом обстановки.

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1967 год унес жизни троих человек. Первыми погибли два летчика, которые, посидев по очереди на стуле Басби, вскоре разбились насмерть в одном ДТП. Затем умер флотский сержант, пожелавший удостовериться в том, что проклятый стул — это лишь городская байка. Моряк умер от некоей болезни, но она так быстро свела его в могилу, что сомнений у сторонников легенды о Томе Басби не возникло.

В 1973 году на стул присел командированный в Крикби строитель. Всего через три часа он повторил судьбу первой жертвы проклятия и упал с крыши. Вскоре за ним погибла некая Энн Конелаттер, туристка из США, которая не поленилась пересечь Атлантику, чтобы убедиться в лживости владельцев паба и стула. Домой эта дама не вернулась, так как раззбилась в отеле при обрыве троса лифта в день посещения «Сутулого Басби».

Позже погиб молодой доставщик пиццы, куражившийся перед выпившими друзьями в пабе и демонстративно занявший стул висельника. На следующий день его насмерть сбил грузовик, вылетевший на большой скорости на тротуар. Водитель грузовика не мог объяснить, как произошло ДТП и утверждал, что на несколько секунд полностью потерял контроль на своим автомобилем.

Умирали из-за стула и работники паба. Точно известно об одном случае такой смерти — уборщица, наводя порядок в зале заведения, случайно присела на краешек проклятого стула. Всего через несколько недель женщину убила злокачественная опухоль мозга.

Нужно отметить, что фиксировались лишь смертельные случаи, которые происходили вскоре после контакта со стулом Басби, от получаса до месяца. Если рассматривать действие мебели в более долгосрочной перспективе, то ситуация может быть еще более удручающей, но увеличивается и погрешность.

Возникает вполне логичный вопрос — почему проклятый стул, угробивший столько людей, попросту не уничтожат? Все владельцы паба в один голос утверждали, что не имеют морального права нанести вред реликвии, тесно связанной с небогатой на события историей Крикби. По их мнению, если любитель риска предупрежден о последствиях, то сидеть или нет на стуле — это его личный выбор.

Но всем совершенно ясно, что все дело не в сохранении исторической ценности, а в прибыли, которую знаменитый стул приносит пабу с начала XVIII столетия. Достопримечательностей в Крикби кот наплакал, а стул ежегодно привлекает множество туристов. Паб даже переименовали в «Сутулый Басби», чтобы гости города, ненароком, не пропустили его вывеску, на которой, кстати, изображен мистический стул.

А на стену стул Басби водрузили в 1978 году, после последней смерти посетителя. Тогда жертвой стала американская студентка Мелисса Долони, отмечавшая с друзьями в пабе свой день рождения. Воспользовавшись тем, что официант отвлекся, она переступила через шнур, которым оградили этот предмет и уселась на него с бутылкой пива.

«Она просто была американкой, не придававшей никакого значения рассказам о всякой мистике, наподобие стульев-убийц, призраков и чудовищ, считая всё это глупостью. Мы отмечали восемнадцатилетие Мелиссы. Скорее всего, спиртное придало ей храбрости. Она говорила, что плевала она на Тома Басби и его стул. Следующее, что мы все увидели — это смеющаяся Мелисса, которая открывала очередную бутылку пива, сидя на проклятом стуле».

Так рассказала об этом случае подруга Мелиссы, Гейла Ганби. После веселой вечеринки выпившую именинницу загрызли бездомные собаки всего в двух кварталах от «Сутулого Басби». Это переполнило чашу терпения и стул разместили так, чтобы на него нельзя было сесть ни случайно, ни умышленно — подвесили на стене паба.

Чтобы перестраховаться, владельцы заведения также прикрепили рядом список с 60 известными им жертвами мебели, надеясь, что это избавит их от необходимости объяснять гостям, почему им нельзя посидеть на стуле Басби. Приближаться к стулу и трогать его руками, на всякий случай, также запрещено.

Что можно сказать об этом проклятии, с точки зрения современного, не обремененного предрассудками человека? Допускать факт, что проклятый стул Басби на самом деле приводит к скоропостижной смерти мы не будем. Вероятнее всего, в этом случае действует закон больших чисел. После первой смерти в 1702 году, когда на стуле посидел заезжий трубочист, на нем побывали седалища тысяч человек, которые желали испытать судьбу или порисоваться перед друзьями в пьяном угаре.

Вполне вероятно, что 60 или 70 из них все таки умерли вскоре по разным необычным причинам. Как мы видим, чаще всего люди погибали от несчастных случаев вскоре после ухода из «Сутулого Басби». Немудрено, что похмельный трубочист свалился с трубы, злоупотреблявшие алкоголем летчики попали в аварию, а пьяную студентку ночью на пустыре разорвали не слишком любящие алкогольные пары бездомные псы.

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К сожалению, статистика стула Басби содержит только случаи смерти посетителей паба, но не упоминает тех, кто посидел на нем и счастливо продолжил жить дальше. В этом отношении злополучный стул схож с Бермудским треугольником, расположенным в одном из самых оживленных на планете районов судоходства. Тысячи яхт, танкеров и пароходов ежегодно пересекают его границы, но любители мистики знают наизусть лишь полтора десятка судов, затонувших в этом районе за последние 200 лет.

Кстати, также существует мнение, что нынешний стул, всего лишь подделка и не имеет к истории с повешенным убийцей никакого отношения. Предмет и на самом деле выглядит подозрительно свежим для вещи, имеющей почтенный возраст и насыщенную историю.