Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню

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Apple выпустила социальный ролик к Международному женскому дню 

Рамблер 1 час назад
Компания Apple опубликовала видеоролик с социальным подтекстом, который был приурочен к празднованию Международного женского дня. В видео создатели поднимают проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются девушки из разных стран.
В начале создатели кратко рассказали об истории движения за права женщин во всем мире. Затем на экране появляются люди, которые держат в руках таблички со статистическими данными о домашнем насилии и возможностях, которые, увы, до сих пор закрыты для женщин, дискриминация по половому признаку и другая информация.
В съемках приняли участие и такие звезды как Эд Ширан, Дуа Липа, Френк Тернер и другие.
Вещи , Видео , Эд Ширан , Apple
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