Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню

Apple выпустила социальный ролик к Международному женскому дню

Компания Apple опубликовала видеоролик с социальным подтекстом, который был приурочен к празднованию Международного женского дня. В видео создатели поднимают проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются девушки из разных стран.

В начале создатели кратко рассказали об истории движения за права женщин во всем мире. Затем на экране появляются люди, которые держат в руках таблички со статистическими данными о домашнем насилии и возможностях, которые, увы, до сих пор закрыты для женщин, дискриминация по половому признаку и другая информация.