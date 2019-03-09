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Найдены места хранения сокровищ Третьего рейха 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В личном военном дневнике нацистского офицера указаны места, где армия СС прятала ценности. Экспертиза показала, что записи Эгона Олленхауэра подлинные.
Фонд Schlesische Brucke обнародовал фотографии личного дневника офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра. Эти записи долгое время хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург, но позже были переданы историческому фонду.
Согласно военному дневнику офицера, во время отступления из Польши Гитлер приказал спрятать в 11 местах на территории страны 260 грузовиков с 28 тоннами золота, медалями, ювелирными изделиями. В записях также сообщается, что сокровища были похищены армией СС со всей оккупированной территории.
Офицер Эгон Олленхауэр выступал посредником между нацистами и местными аристократами, которые хотели спрятать свое золото и произведения искусства от армии СССР.
Фонд будет исследовать места, упомянутые в записях офицера, чтобы выяснить, действительно ли в указанных тайниках спрятаны ценности и сохранились ли они до нашего времени.
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