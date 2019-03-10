Некоторые ценители искусства неравнодушны к картинам с обнаженной натурой. Причем не только к той воздушной женской красоте, которую воспевал Рафаэль. Свои поклонники есть и у обрюзгших тел и толстых животов. Такими писал своих натурщиц внук известного психолога Зигмунда Фрейда — Люсьен. Его работы сейчас можно увидеть в Пушкинском музее на выставке «Лондонская школа». На обнаженку решился и знаменитый российский живописец Валентин Серов. Портрет танцовщицы Иды Рубинштейн стал самым скандальным в творчестве художника. Учитель Серова, Илья Репин, не одобрил работу. Других зрителей возмутило то, что художник изобразил Иду совсем без одежды, что само по себе было вызовом, так как на картине был не мифологический персонаж, а их современница. Кого еще можно назвать мастерами по изображению обнаженной натуры?
Никакой эротики, только уязвимость человеческого тела — такого принципа придерживались Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд — знаменитые британские художники 20 века. Герои Бэкона и Фрейда живут не в приукрашенной жизни, они испытывают подлинные эмоции.
«В этих картинах неслучайно возникает часто человеческая фигура, как бы телесно, физически, тактильно воспринимаема. Это плотные мазки и вообще передача не только визуального, но и физического опыта взаимодействия с предметами. И эти художники хотели нащупать ту общую зону физического, то, что объединяет нас всех, как людей, как вид, и позволяет находить общий язык», — отмечает научный сотрудник ГМИИ ИМ. А. С. Пушкина Данила Булатов.
В отличие от Бэкона, Люсьен Фрейд — внук психолога Зигмунда Фрейда — писал обнаженную натуру довольно часто. Моделями становились его друзья, родственники и любовницы. Причем голые фигуры женщин и мужчин сексуальными совсем не казались. Мешки под глазами, дефекты кожи, дряблые животы — натурщики появлялись на картинах со всеми своими недостатками. Ведь больше всего художника волновало плотское начало, тело, как оно есть.
«Ближе к 70-м годам Фрейд стал больше обращать внимания на обнаженную фигуру и рисовать именно ее. Ему важно было показать не обнажение, а именно психологический портрет человека, который находится без одежды. Он хотел создать свою особенную атмосферу и интимность», — пояснила куратор современного и новейшего британского искусства галереи «Тейт» Элена Криппа.
Благодаря обнаженке прославился и Амедео Модильяни. Итальянский художник наваял целую серию картин с голыми женщинами. Интересно, что его первую выставку в стиле «ню» закрыли с большим скандалом. Полиция сочла ее развратной. Сегодня же обнаженные Модильяни считаются самыми значимыми работами художника и продаются на аукционах за сотни миллионов долларов.
Еще одна знаменитая картина с обнаженной натурой — «Венера Урбинская» кисти Тициана — написана в 16 веке. Искусствоведы предполагают, что на холсте невеста итальянского герцога Гвидобальдо Второго. Тициан как бы напоминает молодой жене об исполнении супружеского долга. И конечно, эта Венера — воплощение женщины эпохи Возрождения. Свой идеал есть и у Эдуарда Мане. «Олимпия» — одна из самых известных работ французского мастера. Известно, что натурщицей была художница Викторина Меран. Хотя некоторые эксперты уверены — на самом деле это любовница Наполеона Маргарита Белланже. И хоть на первый взгляд кажется, что героиня скромно прикрывается рукой, ее прямой и даже скучающий взгляд говорит об отсутствии стеснения.
Увлекались обнаженкой и русские художники. После «Девочки с персиками» и многочисленных портретов знаменитостей Валентин Серов решился на смелый шаг — он написал танцовщицу Иду Рубинштейн совсем без одежды. Она была звездой — на сцене появлялась полураздетой. Только вот на картине Серова нет и намека на эротизм. Фигура искажена. Современники художника назвали портрет уродством и обвинили его в надругательстве над красотой. Видели бы они картины Люсьена Фрейда, точно бы заговорили по-другому.