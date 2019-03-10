Искусство по Фрейду: кому картины с обнаженными принесли славу

Некоторые ценители искусства неравнодушны к картинам с обнаженной натурой. Причем не только к той воздушной женской красоте, которую воспевал Рафаэль. Свои поклонники есть и у обрюзгших тел и толстых животов. Такими писал своих натурщиц внук известного психолога Зигмунда Фрейда Люсьен . Его работы сейчас можно увидеть в Пушкинском музее на выставке «Лондонская школа». На обнаженку решился и знаменитый российский живописец Валентин Серов . Портрет танцовщицы Иды Рубинштейн стал самым скандальным в творчестве художника. Учитель Серова, Илья Репин , не одобрил работу. Других зрителей возмутило то, что художник изобразил Иду совсем без одежды, что само по себе было вызовом, так как на картине был не мифологический персонаж, а их современница. Кого еще можно назвать мастерами по изображению обнаженной натуры?

Никакой эротики, только уязвимость человеческого тела — такого принципа придерживались Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд — знаменитые британские художники 20 века. Герои Бэкона и Фрейда живут не в приукрашенной жизни, они испытывают подлинные эмоции.

«В этих картинах неслучайно возникает часто человеческая фигура, как бы телесно, физически, тактильно воспринимаема. Это плотные мазки и вообще передача не только визуального, но и физического опыта взаимодействия с предметами. И эти художники хотели нащупать ту общую зону физического, то, что объединяет нас всех, как людей, как вид, и позволяет находить общий язык», — отмечает научный сотрудник ГМИИ ИМ. А. С. Пушкина Данила Булатов.

В отличие от Бэкона, Люсьен Фрейд — внук психолога Зигмунда Фрейда — писал обнаженную натуру довольно часто. Моделями становились его друзья, родственники и любовницы. Причем голые фигуры женщин и мужчин сексуальными совсем не казались. Мешки под глазами, дефекты кожи, дряблые животы — натурщики появлялись на картинах со всеми своими недостатками. Ведь больше всего художника волновало плотское начало, тело, как оно есть.

«Ближе к 70-м годам Фрейд стал больше обращать внимания на обнаженную фигуру и рисовать именно ее. Ему важно было показать не обнажение, а именно психологический портрет человека, который находится без одежды. Он хотел создать свою особенную атмосферу и интимность», — пояснила куратор современного и новейшего британского искусства галереи «Тейт» Элена Криппа.

Благодаря обнаженке прославился и Амедео Модильяни. Итальянский художник наваял целую серию картин с голыми женщинами. Интересно, что его первую выставку в стиле «ню» закрыли с большим скандалом. Полиция сочла ее развратной. Сегодня же обнаженные Модильяни считаются самыми значимыми работами художника и продаются на аукционах за сотни миллионов долларов.

Еще одна знаменитая картина с обнаженной натурой — «Венера Урбинская» кисти Тициана — написана в 16 веке. Искусствоведы предполагают, что на холсте невеста итальянского герцога Гвидобальдо Второго. Тициан как бы напоминает молодой жене об исполнении супружеского долга. И конечно, эта Венера — воплощение женщины эпохи Возрождения. Свой идеал есть и у Эдуарда Мане. «Олимпия» — одна из самых известных работ французского мастера. Известно, что натурщицей была художница Викторина Меран. Хотя некоторые эксперты уверены — на самом деле это любовница Наполеона Маргарита Белланже. И хоть на первый взгляд кажется, что героиня скромно прикрывается рукой, ее прямой и даже скучающий взгляд говорит об отсутствии стеснения.

Увлекались обнаженкой и русские художники. После «Девочки с персиками» и многочисленных портретов знаменитостей Валентин Серов решился на смелый шаг — он написал танцовщицу Иду Рубинштейн совсем без одежды. Она была звездой — на сцене появлялась полураздетой. Только вот на картине Серова нет и намека на эротизм. Фигура искажена. Современники художника назвали портрет уродством и обвинили его в надругательстве над красотой. Видели бы они картины Люсьена Фрейда, точно бы заговорили по-другому.