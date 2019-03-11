Привычные вещи, которые раньше были запрещены

На самом деле, некоторые вещи, которые стали частью нашей повседневной жизни, были раньше запрещены законом.

Футбол

Этот вид спорта пришел из Англии и Шотланди. Там его запрещали несколько раз. Первым стал король Эдуард II, который не разрешал играть в футбол на территории Лондона. По его мнению, игра была очень шумной и мешала другим. Затем игру разрешали и запрещали на территории всей Великобритании. монархи аргументировали это тем, что нужно заниматься более благородными видами спорта. Например, стрельбой из лука. Многие историки считают, что они просто завидовали, так как сами не могли позволить себе это занятие.

Попкорн

популярная закуска была запрещена в кинотеатрах во времена немого кино. Тогда оно было популярно только у высших слоев общества, так как людям нужно было читать субтитры. Кинотеатры обставляли дорогой мебелью, а на полу лежал ковер. Владельцы не хотели пачкать его крошками, поэтому запретили проносить еду. Когда появилось кино со звуком, смотреть его могли все. Они приходили со своим попкорном, который был очень дешевым. Владельцы кинотеатров даже заключали сделки с торговцами с улиц, а уже потом сами ставили точки продажи внутри зданий.

Рождество

В 1644 году английские протестанты запретили отмечать рождество в Новой Англии (современная территория США). Закон не ограничивался отменой самого праздника. Людям нельзя было ставить елки, украшать дома и готовить блюда, связанные с рождеством. По их мнению, этот праздник придумали язычники, а отмечать что-то считалось грехом.