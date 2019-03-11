Неразгаданная тайна «Диска Смерти»

В 1963 году при раскопках в древнейшем городе Теотиуакан (Мексика) был найден загадочный артефакт, предназначение которого в научном мире не могут определить до сих пор.

Обнаружили удивительный диск, в центре которого расположено изображение черепа с чем-то, напоминающим то ли нимб, то ли скафандр, у подножия великой пирамиды Солнца. Ученые склоняются к мысли, что этот предмет играл важную роль в таинственном культе, имеющем отношение к ацтекскому божеству Миктлантекухтли, жрец смерти. Именно поэтому находка получила название «Диск Смерти».

Некоторые исследователи полагают, что артефакт использовался во время жертвоприношений. Другие не соглашаются с ними, обращая внимание на удивительную обработку камня и буквально ювелирную точность, с которой выполнен артефакт. По их мнению, бессмысленно было выполнять такую кропотливую работу, создавая предмет культа.

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Есть даже те, кто всерьез полагает, что «Диск Смерти» имеет внеземное происхождение”, обращая внимание на название города, в котором загадочный предмет был найден: «теотиуакан» переводится как «место, где боги спускаются на Землю». Это стечение обстоятельств навело некоторых исследователей на мысли о том, что в те далекие времена некоторые представители земных цивилизаций уже имели представление об авиации и космонавтике: уж очень «нимб» вокруг изображенного на диске черепа, по их мнению, напоминает верхнюю часть космического скафандра.

Подтверждений ни одной из теорий найти до сих пор не могут, поэтому вот уже более полувека загадка «Диска Смерти» остается неразгаданной.