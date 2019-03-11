Как зарядить телефон в неудобном месте

Наверняка вы сталкивались со случаями, когда нужно зарядить телефон, а зарядка расположена очень высоко или слишком низко. Оставлять его висеть нельзя — упадет, а на полу на него могут наступить. Делимся полезными советами, как это сделать.

Один из способов — сделать подставку для таких случаев самому. Для этого можно взять обычную пластиковую бутылку. Сначала отрежьте горлышко, а после сделайте форму скошенного стакана. Затем сделайте отверстие размером со штекер. Так у вас получится простая подставка для зарядки телефона. Для использования приложите бутылку с отверстием к розетке, вставьте туда штекер, а внутрь положите телефон. По такому же принципу можно использовать и другую пластиковую тару.

По такому же принципу можно воспользоваться и другими подручными средствами. Медицинской маской — подвесить за резинки и положить в нее телефон. Если под рукой нет совсем ничего, подойдет пластиковый пакет.

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Самый простой способ — соорудить подвеску из самого провода. Подключите телефон к зарядке, сделайте из шнура небольшую петлю, а в нее вложите верхнюю часть телефона. Зарядка сама будет держать ваш его.