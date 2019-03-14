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Google создали приложение для помощи слепым 

Рамблер 1 час назад
Компания google представила новое приложение Lookout. Оно создано для помощи слепым и слабовидящим людям в ориентации в пространстве. Программа уже доступна для скачивания, но только в Америке для владельцев устройств Pixel.
С помощью камеры и искусственного интеллекта программа описывает слабовидящим людям объекты, находящиеся вокруг него. Приложение само определяет важность того, какую информацию надо сообщать человеку. Компания сообщила, что после входа в программу не нужно нажимать дополнительные кнопки. Создатели предлагают повесить телефон на шею или вложить в нагрудный карман.
У Lookout есть три режима работы. Первый — Explore подойдет для выполнения повседневных задач и прогулок, поэтому стоит по умолчанию. Второй — позволяет совершать покупки, он считывает информацию с полок магазинов, чеков и купюр. Третий создан для чтения: он может читать почту, этикетки и другие знаки.
Создатели заявили, что пока приложение не может работать со стопроцентной точностью, но они работают над этим.
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Вещи , Видео , Google
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