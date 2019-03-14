Таец нашел рвоту кашалота и разбогател

У некоторых людей есть дурная привычка — приносить в дом все, что ни попадя, даже не зная истории происхождения предмета. Так поступил и бармен Бьюнус Тала-Упара из Тайланда. Как оказалось позже, он нашел ценную амбру кашалота, которую продал за полмиллиона долларов.

Эту находку Бьюнус подобрал, когда прогуливался по берегу океана. Неизвестно, чем руководствовался мужчина, подбирая 10-килограммовую глыбу мягкого воска с пляжа. Он внимательно рассмотрел ее уже на заднем дворе, а когда понял, что этому нет применения, попытался сжечь находку. Но вещество только плавилось, превращаясь в жидкое масло, после чего снова застывало.

Он бросил ее в кучу хлама и забыл о ней. Спустя полгода к Бьюнусу пришел друг. Он предположил, что это может быть ценной амброй, которую вырабатывают кашалоты в желудках.

Бьюнус пошел с этим странным предметом к профессору из университета Касетсарт факультета рыболовства. Ученый подтвердил, что это очень редкое сырье — амбра, а ее стоимость составляет миллионы. Оно используется в парфюмерной промышленности в качестве фиксатора запаха самых дорогих брендов продуктов. Оценочная стоимость амбры составила около $500 тысяч (32 млн рублей).