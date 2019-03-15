Коллекция искусства Джорджа Майкла ушла с молотка за $12 млн

Коллекцию предметов современного искусства, которая была собрана певцом Джорджем Майклом , продали на благотворительном аукционе в Лондоне за $12 млн Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Как отмечается, коллекция Майкла на 90% коллекция состоит из произведений молодых британских художников 80-х, 90-х и 2000-х годов.

При этом все вырученные на продаже предметов искусства средства пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что вышел первый посмертный сингл Джорджа Майкла.