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Коллекция искусства Джорджа Майкла ушла с молотка за $12 млн 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Коллекцию предметов современного искусства, которая была собрана певцом Джорджем Майклом, продали на благотворительном аукционе в Лондоне за $12 млн Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.
Как отмечается, коллекция Майкла на 90% коллекция состоит из произведений молодых британских художников 80-х, 90-х и 2000-х годов.
При этом все вырученные на продаже предметов искусства средства пойдут на благотворительность.
В Christie's добавили, что "топ лотом" стала работа Дэмиана Херста "Неполная правда".
Ранее сообщалось, что вышел первый посмертный сингл Джорджа Майкла.
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