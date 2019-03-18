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Панталоны и тост: 5 странных вещей, проданных на аукционе 

Anews 5 часов назад
Фото: anews
Женщина испекла тост с изображением Девы Марии, а спустя 10 лет продала его за 28 тысяч долларов на Ebay.

Один кроссовок Марти Макфлая

В 2018 году старый и потрепанный кроссовок Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» был продан за 92 тысячи долларов. В 2016 году компания Nike выпустила ограниченную серию аналогичных кроссовок. На прилавки попало всего 89 пар.

Тост с ликом Девы Марии

Тост с изображением Девы Марии испекла американка Диана Дуайнер. Она почти надкусила его, когда увидела изображение. Женщина сохранила его, а спустя 10 лет продала за 28 тысяч долларов на Ebay. Она утверждала, что тост хранился в обычном пластиковом контейнере, при этом не покрывшись плесенью и не рассыпавшись.

Самый большой в мире лифчик

В 2011 году для кампании по борьбе с раком был изготовлен самый большой бюстгальтер в мире.
anews
Год спустя онлайн-казино купило его. Лифчик-рекордсмен, который весит как 1800 обычных бюстгальтеров, соответствует размеру 1360 В, что эквивалентно двум теннисным кортам.

Итальянская деревня

В 2014 году жители маленькой деревушки Кальсацион, расположенной вблизи Альп, выставили свой населенный пункт на продажу. За 245 тысяч евро они предлагали купить 14 деревянных и каменных домов и 50 хозпостроек. Покупателю предстояло восстановить дома на собственные средства, с учетом особенностей местной архитектуры и традиций.

Королевские панталоны

Фото: Lefteris Pitarakis​В 2011 году кружевные панталоны королевы Виктории ушли с молотка за 9375 фунтов стерлингов, а за пару шелковых чулок удалось выручить 5 тысяч фунтов.
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В 2012 кружевные панталоны, которые в 1970-х годах носила молодая королева Елизавета, ушли с молотка за 3250 евро.
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Вещи , eBay
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