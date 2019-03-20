Что нельзя делать с автоматом Калашникова

Автомат Калашникова во всем мире считается эталоном качества и надежности. Но, как и всякое оружие, старый добрый «калаш» требует при применении соблюдения определенных правил. При этом ошибки, допущенные во время эксплуатации, могут стоить бойцу жизни.

Правильная стойка

При изготовлении перед стрельбой из автомата Калашникова зачастую совершается ряд ошибок. Недопустимо, чтобы приклад упирался в плечо только нижней частью. Для комфортной и безопасной стрельбы он должен весь упираться в плечо. Для этого необходимо опустить правый локоть вниз.

Не менее важно и положение головы. Она должна слегка касаться автомата, но не стоит нагибать ее слишком сильно. Существенной ошибкой также является висящий в воздухе левый локоть. Им следует упираться в тазовую кость.

Ноги при этом необходимо слегка расставить, а носки развести. Ноги не должны находиться слишком близко друг к другу, в противном случае во время стрельбы из автомата может потеряться ощущение равновесия.

Разобрать и собрать

В СССР умение разобрать и собрать АК входило в перечень обязательных. Такие знания давались на занятиях по начальной военной подготовке. Прежде всего нужно отделить магазин, обязательно проверить нет ли патрона в патроннике, снят ли автомат с предохранителя. Затем спустить курок с боевого взвода и строго по порядку отделять одну за другой части автомата. При разборке следует укладывать детали в порядке их отделения.

Серьезнейшей ошибкой считается, когда оружие не поставлено на предохранитель, когда не соблюдается последовательность разборки и сборки, игнорируется проверка отсутствия патрона в патроннике. Не менее значительное нарушение — хаотичное и беспорядочное расположение на столе частей оружия.

Экстремальные температуры

Во время стрельбы из Калашникова, впрочем, как и из любого другого автомата, ствол оружия очень сильно нагревается. Поэтому прикасаться к нему сразу после ведения огня категорически воспрещается. Температура пули в полете составляет порядка ста градусов выше нуля. Как утверждают знающие люди, после пяти выстрелов взяться за ствол уже невозможно.

Очень часто в фильмах-боевиках герой неистово стреляет очередями, непрерывно меняя магазины. В реальности автоматы позволяют вести огонь лишь короткими очередями или вовсе одиночными патронами. Доведение «калаша» до излишнего перегрева — еще одна распространенная в процессе использования этого оружия ошибка.

Как говорят знающие люди, из-за перегрева ствола от АК идет дым, а сам автомат начинает «плеваться»: сильно уменьшается точность стрельбы, пули зачастую отклоняются от заданной направлением ствола траектории.

Проведенный несколько лет назад блогерами эксперимент на выносливость АК показал, что автомат за один присест может выпустить около 900 пуль с перерывами на перезарядку, после чего оружие заклинивает. Естественно, участники эксперимента пользовались защитными аксессуарами — маской и перчатками.

Использовать только по назначению

В перерывах между занятиями и на привалах автомат надо держать на ремне или на руках. При этом ни в коем случае нельзя ставить на оружие грузы и уж тем более садиться на автомат.

Тем не менее в российской армии ходят байки о том, как проверялась живучесть «калаша». По автомату проезжал грузовой автомобиль ЗИЛ , его топили в болоте, засыпали в него песок. Однако оружие демонстрировало чудеса устойчивости и долговечности. Другие бойцы, естественно, уже на гражданке, рассказывали, как использовали Калашникова в качестве скамейки, кладя его как дощечку между двумя пеньками. Хотя по правилам эксплуатации любое воздействие на автомат, не связанное с его прямым предназначением, строго запрещается.

Быстрота — залог успеха

Одной из основных ошибок при пользовании АК является неумение правильно носить автомат, т.е. так, чтобы быстро приготовить оружие к бою в случае внезапного появления противника на близком расстоянии.

Особенно актуальна эта проблема была во времена Первой чеченской войны. К примеру, располагавшаяся на крыше дома минометная батарея вела огонь по засевшим неподалеку боевикам. Бойцы спустились за водой к колодцу во дворе дома. Ведра несли в руках, «калаши» же находились у них за спиной. Внезапно во двор зашли боевики и взяли незадачливых солдат в плен. Естественно, воспользоваться автоматами они попросту не успели.

Специалисты советуют носить АК на левом плече, благодаря чему можно максимально быстро приготовиться к бою. В условиях внезапного появления противника в непосредственной близости исход сражения может решить даже доля секунды.