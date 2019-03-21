Имплантация чипов человеку: какие могут быть проблемы

Электронные микрочипы, которые можно вживлять в тело человека, уже не фантастика, а реальность. То, что вчера казалось немыслимым, сегодня уже вовсю завоевывает свое место в мире. Отдельные фирмы и люди уже используют вживленные в тело чипы и вопрос, когда этот процесс станет массовым, является актуальным.

Виды чипов

Существующие вживляемые чипы делятся на два типа: активные и пассивные. Принцип работы пассивных чипов заключается в том, что они передают информацию, только когда на них воздействуют специальным считывателем. Они используются в животноводстве, ветеринарии, медицине и торговле, для помечания товара. Но здесь речь не о них, а именно об активных чипах.

Активные чипы представляют собой маленькую цилиндрическую капсулу, длинной 7 мм и диаметром 0.7 мм. Она состоит из литиевого аккумулятора и непосредственно чипа — транспондера. Аккумулятор вырабатывает энергию за счет разницы температур на разных концах чипа, а транспондер является хранилищем информации, GPS-датчиком и даже может передавать информацию в режиме реального времени. Именно активные чипы могут заменить паспорт, кошелек, медицинскую карту и прочие документы.

Кибернетика и человек

Разговоры о тотальной чипизации человечества идут уже давно. Можно вспомнить многочисленные научно-фантастические произведения, фильмы и мультики, где главный герой обладает встроенными в организм кибернетическими имплантами, которые дают ему разнообразные преимущества.

Реальность, впрочем, оказалась не так радужна. Как только появились первые сторонники имплантации в организм чужеродных элементов, сразу же появились и противники этой идеи, причем последних оказалось значительно больше. Активный электронный чип по смыслу, похож на гирю привязанную к ноге раба, в том плане, что подразумевает постоянный контроль за человеком. Однако, причины неприятия подкожных чипов гораздо глубже, чем просто нежелание слежки — тут дело в человеческом филогенезе, т.е. истории развития всего человечества.

“До настоящего момента в антропологии не было массовых случаев появления нового органа или функционального звена у людей. ” — прокомментировала клинический психолог, когнитивно-поведенческий психолог — консультант Ольга Балеева, — «Наоборот, в ходе исторического развития мы лишь „отбрасывали“ ненужные детали, из генного кода пропадали и удалялись несущественные, мешающие адаптации и приспособлению особенности — так называемые атавизмы и рудименты".

Подкожный чип будет восприниматься как нечто новое, а любое новое для организма воспринимается как стресс. Реакция на него будет зависеть от личностных особенностей и культурного багажа каждого отдельного человека. Данные изменения большинством здорового психически и психологически общества, будут восприняты с некоторым „прищуром“, т.к. речь идет о полноценной операции с некоторым изменением гомеостаза (внутренних процессов организма), дальнейшей адаптацией и принятием нового образа себя и людей вокруг.

»Даже самого активного сторонника высоких технологий и чипизации будет волновать вопрос, кто сможет получить доступ к информации и будет ли процедура вживления добровольной. Это явление затрагивает одну из базовых потребностей человека — потребность в безопасности” — прогнозирует Балеева, — «Общие реакции на данную перспективу описаны американским психофизиологом Уолтером Кенноном. В человеческом эквиваленте реакций на угрозу они будут выражаться в форме „борись или беги“ — либо протесты, либо избегание. Впрочем, в истории достаточно примеров, когда социум в штыки воспринимал нарочито реформаторские решения, спускавшиеся „сверху“".

С точки зрения психопрофилактической работы, у людей, имеющих устойчивые патологические акцентуации (черты характера), есть риск на усиление этих черт. То есть, у людей, предрасположенных к психическим отклонениям есть вероятность их повышенных проявлений. Таким индивидуумам необходимо уделять максимальное внимание, проводить ряд определенных профилактических мероприятий, позволяющих данной выборке оставаться здоровыми личностями.

Массовая имплантация

Как бы не противилось общество чипизации, специалисты утверждают, что процесс уже запущен.

»Массовая чипизация уже началась”, — поделился член Ассоциации футурологов России Игорь Артюхов, — «Уже сейчас многие жители Швеции начали вживлять себе подкожные чипы. В результате исследований местом для таких имплантов выбрали участок между указательным и большим пальцем на кисти руки.»

И скандинавы не одиноки. Аналогичные чипы себе добровольно вживили сотрудники бельгийской фирмы Newfusion. У них эти устройства выступают в роли рабочих бейджев. Их обладатели без ключей открывают двери в офисах, у них автоматически разблокируются рабочие компьютеры и ведется учет рабочего времени.

Массовую принудительную чипизацию собираются ввести своим солдатам в армии США. Там устройства будут показывать положение солдата на поле боя и передавать в штаб показатели его здоровья.

Хотя тотальная имплантация чипов ещё не началась, однако, это может произойти уже в ближайшее время. Вопрос с массовым производством электронных устройств уже решен и отлажен. Системы по их контролю тоже существуют. Осталось лишь до конца подготовить общество к вмешательству в тело, потому что в своем сознании человек к постоянному отслеживанию уже готов. Не верите? — посмотрите на свои банковские карточки, мобильные телефоны и глубоко задумайтесь.