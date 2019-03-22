Археологические находки, которые до сих пор не могут объяснить

В последнее время археологи регулярно показывают миру новые артефакты, которые не могут объяснить историки и ученые.

Останки вампира

В прошлом году в графстве Йоркшир нашли необычное захоронение. Согласно анализу, оно было сделано в III веке до нашей эры. Его череп был деформирован из-за удара по голове, а вместе с останками археологи нашли девять копий — четыре были с костными наконечниками, а еще пять с железными. Согласно историкам, такими ритуалами в то время изгоняли вампиров.

Круги в пустыне

Загадочные круги расположены в пустыне Сирии и Саудовской Аравии. Их открыли точно таким же способом, как и линии Наска в Перу, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета. Эта находка считается более загадочной и древней. Никто не знал о них до появления самолета, а самим кругам более 2000 лет. С высоты они напоминают колеса, в некоторых из них даже есть "спицы", соответствующие астрономическим явлениям. Одни ученые склоняются к тому, что это — останки зданий или кладбищ, а другие придают им религиозное значение.

Таинственный камень

В 1872 году в городе Нью-Хемпшире в США нашли необычный артефакт. Он сделан из сплавов нескольких металлов, а по форме напоминает яйцо. Его высота составляет около десяти сантиметров, а на всей поверности есть рисунки. Спереди изображено лицо, а по бокам — кукурузные початки, точки и спирали. Историки заявили, что это первая подобная находка в США, поэтому считают ее археологическим чудом. Но никто до сих пор не знает, кем и для чего оно было сделано.