Грязную тарелку лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе. На ней фронтмен написал список песен, который команда играла во время своего выступления, сообщает издание Vice.
Среди песен значатся About a girl, Love Buzz, Polly и Negative Creep и другие.
Черным фломастером Курт обозначил композиции, которые затем прозвучали 23 апреля 1990 года в городе Вашингтон.
Тарелку забрал музыкант из группы THUD Джонни Риггз. Он хранил ее у себя все эти годы, но затем решил выставить на аукцион.
Вещь была успешно продана за 22 тысячи 400 долларов.