За бумажную тарелку Курта Кобейна выручили целое состояние

Грязную тарелку лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе. На ней фронтмен написал список песен, который команда играла во время своего выступления, сообщает издание Vice.

Среди песен значатся About a girl, Love Buzz, Polly и Negative Creep и другие.

Черным фломастером Курт обозначил композиции, которые затем прозвучали 23 апреля 1990 года в городе Вашингтон.

Тарелку забрал музыкант из группы THUD Джонни Риггз. Он хранил ее у себя все эти годы, но затем решил выставить на аукцион.

Вещь была успешно продана за 22 тысячи 400 долларов.