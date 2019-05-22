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За бумажную тарелку Курта Кобейна выручили целое состояние 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Грязную тарелку лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе. На ней фронтмен написал список песен, который команда играла во время своего выступления, сообщает издание Vice.
Среди песен значатся About a girl, Love Buzz, Polly и Negative Creep и другие.
Черным фломастером Курт обозначил композиции, которые затем прозвучали 23 апреля 1990 года в городе Вашингтон.
Тарелку забрал музыкант из группы THUD Джонни Риггз. Он хранил ее у себя все эти годы, но затем решил выставить на аукцион.
Вещь была успешно продана за 22 тысячи 400 долларов.
Вещи , Курт Кобейн
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