Ту-134 совершил последний гражданский вылет

Один из лайнеров модели Ту-134 совершил последний в России гражданский вылет.

Он успешно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске в 8:15 утра 22 мая. Вылет состоялся из города Мирный, расположенного в Якутии.

Этим полетом авиакомпания "Алроса" завершила использование этой модели самолетов. Долгое время авиакомпания оставалась единственной, которая до сих пор эксплуатировала воздушные судна Ту-134 на регулярных рейсах, сообщает ТАСС.

Тем не менее, Ту-134 еще продолжают использовать в Минобороны РФ

Самолет был разработан в 1963 году, всего было выпущено 854 самолета этой модели.