Ту-134 совершил последний гражданский вылет 

Один из лайнеров модели Ту-134 совершил последний в России гражданский вылет.
Он успешно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске в 8:15 утра 22 мая. Вылет состоялся из города Мирный, расположенного в Якутии.
Ту-134 отправился в заключительный пассажирский рейс в Россииhttps://t.co/c869Z7FBoR pic.twitter.com/0coj0TK7JT— ТАСС (@tass_agency) 22 мая 2019 г.
Этим полетом авиакомпания "Алроса" завершила использование этой модели самолетов. Долгое время авиакомпания оставалась единственной, которая до сих пор эксплуатировала воздушные судна Ту-134 на регулярных рейсах, сообщает ТАСС.
Тем не менее, Ту-134 еще продолжают использовать в Минобороны РФ.
Самолет был разработан в 1963 году, всего было выпущено 854 самолета этой модели.