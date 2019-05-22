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Ту-134 совершил последний гражданский вылет 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Один из лайнеров модели Ту-134 совершил последний в России гражданский вылет.
Он успешно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске в 8:15 утра 22 мая. Вылет состоялся из города Мирный, расположенного в Якутии.
Этим полетом авиакомпания "Алроса" завершила использование этой модели самолетов. Долгое время авиакомпания оставалась единственной, которая до сих пор эксплуатировала воздушные судна Ту-134 на регулярных рейсах, сообщает ТАСС.
Тем не менее, Ту-134 еще продолжают использовать в Минобороны РФ.
Самолет был разработан в 1963 году, всего было выпущено 854 самолета этой модели.
Вещи , Министерство обороны , Алроса , ИТАР-ТАСС
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