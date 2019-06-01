Почему опасно говорить «да» в ответ на телефонный звонок

Вместе с развитием цифровых технологий, у преступников появляется больше возможностей обманывать простых людей. Все, что сделано для нашего удобства, может обернуться против нас.

Почему нельзя говорить "да"

Вам могут задать банальный вопрос, на который можно ответить односложно. Например, "вы меня слышите?", "вам удобно разговаривать?" — из-за этих вопросов вы можете потерять крупную сумму денег. Дело в том, что многие банки и магазины используют голосов подтверждение прежде, чем снять с вас деньги. Подобную функцию называют "голосовая биометрия", а мошенники собирают ваши "отпечатки". Каждый раз, когда вы говорите по телефону нужное им слово, рискуете остаться с пустым кошельком. Мнения специалистов в этой ситуации расходятся. Одни подтверждают этими случаями то, что система голосового распознавания работает, а другие бьют тревогу.

Как обезопасить себя

Несмотря на то, что специалисты, которые устанавливают подобные технологии в банках, уверяют, что они работают только с живым голосом, все равно необходимо знать базовые правила, которые помогут защитить сбережения. Самое главное — старайтесь не отвечать на незнакомые номера телефонов, так как это в принципе может быть опасно. Подходите, только если ждете звонка. Те, кому действительно необходимо связаться с вами, найдут нужный способ. Во-вторых, если вы все-таки подошли на незнакомый номер, не отвечайте односложно. Если вам предлагают рекламу или пройти опрос, не стоит этого делать. В-третьих, не проходите голосовую идентификацию. Банковские системы настолько безопасны, что можно обойтись пин-кодом или секретным словом.