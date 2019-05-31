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Надпись на футболке рассмешила пользователей Сети 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Kelsey Dawn Williamson/Facebook
Девушка заказала своей дочери футболку в одном китайском интернет-магазине. Как это обычно бывает, ожидания не совпали с реальностью.
Келси Уильямсон рассказала, что хотела купить своей дочке Салем футболку с героями популярной детской сказки "Лягушка и жаба". Когда женщина получила посылку, она немного растерялась, потому что под изображением на одежде она увидела неприличную надпись. С английского она переводится как "К черту полицию".
"Я действительно не понимала, как реагировать на это, поэтому сперва в течение нескольких минут просто пялилась на надпись и пыталась понять, в чем дело", — рассказала Келси о своем первом впечатлении.
Позже она поделилась коллажем того, как футболка выглядит на сайте продавца, и того, что ей пришло на самом деле. Фото быстро стало вирусным, набрало лайков и рассмешило пользователей Сети.
Как позже объяснили в комментариях, изображение жабы и лягушки с этой надписью стало популярным мемом еще несколько лет назад.
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