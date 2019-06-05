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Четверть россиян идут в магазин со своим пакетом 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Примерно 25% россиян предпочитают брать пакет из дома, когда идут в магазин за продуктами. Результатами опроса поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, 41% опрошенных делают это изредка, а 32% — всегда берут в магазине новый пакет. Большинство тех, кто предпочитает использовать пакет повторно, делают это в целях экономии — 29%. А для 27% россиян повторное использование пакетов для покупок — способ позаботиться об окружающей среде.
Подавляющее большинство россиян — 85% — заявили, что могут отказаться от пластиковых пакетов полностью или частично. На сегодняшний день уже 9% россиян используют для покупок специальные тканевый сумки.
Вещи , ВЦИОМ
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