Четверть россиян идут в магазин со своим пакетом

Примерно 25% россиян предпочитают брать пакет из дома, когда идут в магазин за продуктами. Результатами опроса поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 41% опрошенных делают это изредка, а 32% — всегда берут в магазине новый пакет. Большинство тех, кто предпочитает использовать пакет повторно, делают это в целях экономии — 29%. А для 27% россиян повторное использование пакетов для покупок — способ позаботиться об окружающей среде.

Подавляющее большинство россиян — 85% — заявили, что могут отказаться от пластиковых пакетов полностью или частично. На сегодняшний день уже 9% россиян используют для покупок специальные тканевый сумки.