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Россияне назвали самое известное произведение Пушкина 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
Самым популярным произведением Александра Пушкина у россиян оказалась «Сказка о царе Салтане». Об пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Еще в школьном возрасте сказку прочитали 85% опрошенных, 34% — после окончания школы. На втором месте по популярности оказался «Евгений Онегин»: 88% респондентов прочитали роман в стихах в школе, 22% — после ее окончания.
Далее в списке следуют поэма «Руслан и Людмила» (84% и 19%) и повесть «Капитанская дочка» (84% и 14%). Менее популярной оказалась повесть «Пиковая дама». 49% россиян читали ее в юношеском возрасте, 17% — во взрослом, а 35% не читали вообще.
Опрос проводился 4 июня 2019 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Напомним, в этом году 6 июня отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате по всей стране готовятся выставки, представления и другие праздничные мероприятия.
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Вещи , Евгений Онегин , ВЦИОМ , газета "Известия"
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