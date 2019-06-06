Россияне назвали самое известное произведение Пушкина

Самым популярным произведением Александра Пушкина у россиян оказалась «Сказка о царе Салтане». Об пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения

Еще в школьном возрасте сказку прочитали 85% опрошенных, 34% — после окончания школы. На втором месте по популярности оказался « Евгений Онегин »: 88% респондентов прочитали роман в стихах в школе, 22% — после ее окончания.

Далее в списке следуют поэма «Руслан и Людмила» (84% и 19%) и повесть «Капитанская дочка» (84% и 14%). Менее популярной оказалась повесть «Пиковая дама». 49% россиян читали ее в юношеском возрасте, 17% — во взрослом, а 35% не читали вообще.

Опрос проводился 4 июня 2019 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Напомним, в этом году 6 июня отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате по всей стране готовятся выставки, представления и другие праздничные мероприятия.