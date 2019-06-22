Эксперты выяснили, когда люди охотнее возвращают утерянный кошелек

Ученые из Мичиганского университета (США) совместно с представителями Университета Цюриха (Швейцария) провели социальный эксперимент. По сценарию исследователей люди находили на улице кошелек и оказывались перед выбором: оставить ли находку себе или вернуть владельцу. Как выяснилось, решение зависело от суммы в бумажнике. Результаты эксперимента опубликованы в Science.

Исследование проводили в 350 городах 40 стран, включая Россию. Ассистент под видом случайного прохожего отдавал работникам различных заведений кошелек. Он объяснял, что нашел его у входа, а разбираться с ситуацией ему некогда, поэтому просил человека связаться с владельцем. В кошельке либо не было денег, либо была местная валюта, эквивалентная 13,45 долларам или сотне долларов. Также внутри лежал список покупок, ключ и визитка с номером владельца. Эксперимент проводился 17 тысяч раз.

В итоге исследователи обнаружили, что чаще всего с владельцем кошелька связывались, если внутри находилась большая сумма. Пустой кошелек возвращали в 40% случаев, а с небольшой суммой — в 51%. В Польше, Великобритании и США вероятность возврата сотни долларов в среднем достигала 72%. В Швейцарии и Норвегии пропажу возвращали часто, несмотря на количество денег. Исключением из общего правила стали Мексика и Перу. В этих странах большую сумму возвращали с меньшей вероятностью.

Эксперты объяснили результаты тем, какие экономические и социальные условия преобладают в каждой из стран. В развитых странах люди чаще сообщали о больших суммах, потому что им неприятно ощущать себя ворами, и это вместе с чувством нравственного возвышения при возврате сильнее меркантильной выгоды. К тому же ученые заметили, что люди в среднем на 9% чаще сообщали о пропаже, если в кошельке находился ключ. По мнению психологов, этот предмет наделяет владельца чертами реального человека.

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